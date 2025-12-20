Denis Drăguș (26 de ani) mai are o singură șansă la dispoziție, pentru a scăpa de un veritabil „blestem“ pe acest final de an. Pentru că, la ce i se întâmplă în Turcia, ineficacitatea sa în fața porții e un caz demn de Dosarele X ale fotbalului!

Ca să vedem când a dat Drăguș ultimul gol pentru echipa sa de club, trebuie să ne întoarcem până pe 6 aprilie (!), când s-a jucat un meci Fenerbahce – Trabzonspor, scor 4-1. Atenție: vorbim despre o partidă din sezonul trecut. Între timp, Drăguș a ajuns la o altă formație, Eyuspor, sub forma de împrumut. Aici însă, românul e zero barat!

Denis Drăguș, cifre catastrofale în Turcia

Ceea ce șochează, de-a dreptul, în cazul lui Drăguș e că, în 12 apariții la Eyupspor, el n-are niciun gol sau pasă de gol, deși e un fotbalist de profil ofensiv. Mai mult decât atât, șanse de joc primește constant. Și, totuși, nimic!

Inclusiv astăzi, în partida Eyupspor – Fenerbahce (0-3), Denis a fost titular. Și a rămas pe teren până în minutul 87, când a fost schimbat cu Sadia. Nota românului, potrivit Flashscore? 6,3. La Eyupspor, media echipei a fost de 6,2.

Revenind la Drăguș, el mai are un singur meci cu actuala sa echipă, în acest an, în tentativa de a scăpa de „blestemul“ ineficacității sale în fața porții. Pe 24 decembrie, Eyupspor va întâlni Samsunspor, în deplasare, în Cupa Turciei.

Indiferent de ce va face însă, în această partidă, Drăguș are mult de lucru pentru a-și relansa cariera. În acest moment, pe fondul evoluțiilor slabe, cota sa a înregistrat patru valuri succesive de micșorare pe transfermarkt.com, ajungând la 3 milioane de euro.

