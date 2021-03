EXCLUSIV | Mihaila, GENIAL si la declaratii dupa golul MAGNIFIC marcat pentru Romania: "Gata, incep sa-i visez pe fundasii germani din seara asta"

Vali Mihaila a marcat un supergol contra Macedoniei. Romania a castigat cu 3-2 si a plecat cu dreptul in cursa catre Qatar 2022.

Mihaila a pus acum tinta pe nemti. Se gandeste doar cum sa-i bata in meciul de duminica (21:45, PRO TV si www.sport.ro).

Declaratiile date de Mihaila la Sport.ro dupa Romania 3-2 Macedonia:

"Sunt bucuros ca am marcat la debut, mai bucuros sunt insa pentru puncte. Trebuie sa stergem cu buretele minutele alea cand am luat golorile si sa dam totul cu Germania.

Nu e timp, asa ca trebuie sa facem lucrurile repede, trebuie sa demonstrezi cat mai rapid. E la fel si in Italia pentru mine. Am avut o ocazie si in repriza a doua, am incercat sa-i pasez lui Maxim, a intrat mingea putin sub mine si n-am mai avut forta. Ma bucur ca am scapat de problemele pe care le-am avut. Mai am dureri, dar sunt sub control. Ma bucur de ceea ce am realizat pana acum, dar nu vreau sa ma opresc aici.

Banuiam putin ca o sa vina Radoi, n-am avut niciun video la sedinta de la Mogosoaia si ne gandeam ca o sa vina alaturi de noi.

Avem mult de munca, ne gandim la Germania acum. Din seara asta, incep sa-i visez pe fundasii nemti. Ar fi un vis sa merg la Mondial. De mic visez la asta. Apoi, sa joc in Champions League. Dar, pe primul loc e sa joc la Mondial.

Am primit mesaje saptamana asta de la familia mea, de la prietena mea, care e acasa cu cainele nostru. Tin foarte mult la ei.

Trebuie sa analizam Germania, sa vedem ce putem obtine. La 2-2 am avut acelasi sentiment din meciurile Parmei, si acolo am fost egalati de cateva ori dupa ce am condus cu 2-0"



Golul marcat de Mihaila