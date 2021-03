"Sa nu se obisnuiasca cu atmosfera de inmormantare dupa fiecare esec!" Ce cluburi au pus ochii pe Valentin Mihaila si Dennis Man

Dennis Man si Valentin Mihaila au reusit cateva evolutii bune in ultimele saptamani la Parma.

Emil Gradinescu a analizat prestatiile celor doi romani si a spus ca se teme de faptul ca tinerii fotbalisti ar putea fi afectati, in timp, de rezultatele proaste ale echipei.

"Sa mai asteptam cu Mihaila si Man, abia au ajuns la Parma. Valoare au, evolutia lor depinde de foarte multi factori, iar pe unii dintre acestia nu poti sa-i controlezi. Important e sa fie sanatosi, sa nu se accidenteze.

Mi-e teama, insa, ca sirul acesta de infrangeri sa nu aiba impact si pe plan psihic pentru ei, iar Man si Mihaila sa se obisnuiasca cu esecurile, cu atmosfera de inmormantare dupa fiecare meci pierdut", a declarat Emil Gradinescu, pentru ProSport.

In urma evolutiilor bune, cei doi romani au atras atentia unor cluburi din Italia, Mihaila fiind in vizorul lui Napoli. In plus, in cazul in care Parma, care ocupa locul 19 in clasamentul din Serie A, va retrograda al finalul acestui sezon, Dennis Man ar putea sa se transfere la Lazio.

Cei de la site-ul sololalazio.it scriu despre faptul ca fostul fotbalist de la FCSB este in atentia oficialilor echipei la care este legitimat si Stefan Radu.

"Conducerea biancocelesta monitorizeaza diferite profiluri de jucatori pentru sezonul urmator, iar managementul, prin Alessandro Matri, e atent la atacantul Parmei, Dennis Man.

Ajuns in ianuarie in Serie A, Dennis Man este cel mai bine platit roman din istoria fotbalului italian. Prestatiile importante din campionat au starnit atentia cluburilor importante din Serie A, printre care si Lazio. El ar putea umple cu usurinta rolul de al doilea atacant.

Deja au avut loc discutii intre Lazio si anturajul baiatului, desi sunt in stadii incipiente. Urmeaza sa se analizeze totul in saptamanile urmatoare, luand in considerare si competitia cu restul echipelor care il vor", se arata pe sololalazio.it.