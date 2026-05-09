Transfermarkt a publicat cel mai bun „11” format din jucători crescuți la academia lui Juventus, în funcție de cea mai mare cotă de piață atinsă în carieră, iar Drăgușin se află printre numele importante ale listei.

Transferat de „Bătrâna Doamnă” în 2018, la doar 16 ani, Drăgușin a trecut prin toate grupele de juniori ale clubului și a bifat inclusiv patru meciuri pentru prima echipă.

Ulterior, cariera sa a continuat prin împrumuturi la Salernitana și Genoa, iar evoluțiile solide din Serie A i-au adus transferul la Tottenham, în 2024, pentru aproximativ 28 de milioane de euro.

Drăgușin este lângă Kenan Yildiz și Dean Huijsen

„Jucătorii academiei Juventus formează o echipă puternică!”, au scris cei de la Transfermarkt pe Instagram.

Din echipa ideală fac parte nume precum Kenan Yildiz, Dean Huijsen, Ciro Immobile sau Claudio Marchisio, iar valoarea totală a lotului ajunge la aproximativ 447 de milioane de euro.

Drăgușin a atins o cotă maximă de 25 de milioane de euro, performanță care îl plasează printre cei mai valoroși fundași formați de academia torinezilor.

Echipa ideală a academiei Juventus, potrivit Transfermarkt: