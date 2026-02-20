Dean Huijsen (20 de ani) s-a alăturat listei accidentaților lui Real Madrid. Fundașul central nu s-a antrenat în sesiunea dinaintea meciului împotriva Osasunei de mâine din cauza unui disconfort la gamba dreaptă.

Dean Huijsen s-a accidentat

Clubul a publicat, la scurt timp după, un raport medical care confirmă accidentarea musculară. Huijsen nu va juca în meciul de mâine cu Osasuna, dar are șanse să fie disponibil pentru meciul retur al Ligii Campionilor, de miercurea viitoare, împotriva Benficăi Lisabona.

Real Madrid va călători astăzi la Pamplona, ​​după ce va termina antrenamentul de după-amiază de la Valdebebas, informează Marca. Militao, Bellingham și Rodrygo, aflați încă în proces de recuperare, reprezintă celelalte absențe confirmate pentru meciul din campionat.

A patra accidentare pentru Huijsen

Dean Huijsen trece prin a patra problemă medicală de la începutul sezonului. În octombrie, o accidentare la gambă l-a obligat să se retragă din lotul naționalei Spaniei. A revenit în acțiune două săptămâni mai târziu, dar disconfortul muscular a reapărut.

După ce a ratat cinci meciuri, s-a întors înainte de sfârșitul anului, deși accidentarea musculară l-a făcut să rateze victoria zdrobitoare cu Betis pe Santiago Bernabeu (5-1). Până acum, Arbeloa nu și-a făcut griji că îl va pierde pe fundașul central, dar acum se concentrează să-l aducă în formă la timp pentru Liga Campionilor.