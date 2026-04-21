Londonezii ocupă locul 18 în Premier League, cu doar cinci etape înainte de final, poziție care duce direct în Championship.

Fără victorie în 2026 și cu o serie de 15 meciuri consecutive fără succes, Spurs sunt într-o situație limită.

Diferența față de primul loc salvator, ocupat de West Ham, este de doar două puncte, dar forma echipei ridică mari semne de întrebare.

Ce șanse are, de fapt, Tottenham să retrogradeze

„Putem câștiga toate cele cinci meciuri rămase”, a spus noul antrenor Roberto De Zerbi recent. Un scenariu ce pare, la prima vedere, aproape imposibil. Potrivit analizelor OPTA, șansele ca Tottenham să câștige toate cele cinci partide sunt de doar 0,23%.

Realitatea este, totuși, ceva mai nuanțată. Trei victorii ar putea fi suficiente pentru salvare, pragul de 40 de puncte fiind, de obicei, decisiv. Tottenham are acum 31 de puncte, iar un final bun de sezon ar putea schimba totul.