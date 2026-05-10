Cu probleme de lot înainte de această partidă, Alvaro Arbeloa a fost nevoit să-l înlocuiască pe Dean Hujisen, inițial titularizat în centrul defensivei lui Real Madrid.

Mijlocașul spaniol născut la Amsterdam s-a accidentat la încălzire înainte de startul partidei de pe Camp Nou, iar Arbeloa a efectuat o modificare de ultim moment: Huijsen a ieșit, iar Raul Asencio l-a înlocuit.

În acest sezon, Huijsen a fost titular incontestabil la echipa de pe ”Bernabeu”, cu 39 de meciuri în toate competițiile, reușind să bifeze și două goluri, dar și două assist-uri.

Echipele de start din Barcelona - Real Madrid:

J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Fermin, Olmo, Rashford - F. Torres Rezerve: Aller, Araujo, Balde, Bardghij, Bernal, Casado, De Jong, Espart, Kounde, Lewandowski, Raphinha, Szczesny

Courtois - Alex-Arnold, Rudiger, Asencio, Fran Garcia - Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Brahim, Gonzalo, Vinicius Rezerve: Lunin, Mestre, Alaba, Carreras, Mastantuono, Cestero, Jimenez, Palacios, Pitarch

Barcelona vine după victoria în fața lui Osasuna din deplasare, scor 2-1, și se află pe primul loc în La Liga cu 88 de puncte. Catalanii se situează la 11 „lungimi” de rivala din Madrid, iar cu un egal în El Clasico, echipa lui Hansi Flick devine campioana Spaniei.

De cealaltă parte, Real Madrid vine după succesul din deplasare cu Espanyol, scor 2-0, și se află pe poziția a doua cu 77 de puncte. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în finala Supercupei Spaniei, iar atunci Barcelona a câștigat cu 3-2.