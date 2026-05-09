VIDEO Plecat în iarnă din Superliga, românul dă gol după gol în China: „分数翻倍”

Fostul mijlocaș din Superliga traversează o perioadă excelentă în China. 

george cimpanuChongqing TonglianglongFC Botosani
George Cîmpanu a ajuns la a cincea contribuție ofensivă pentru Chongqing Tonglianglong, după ce a marcat în remiza cu Shanghai Shenhua, scor 2-2, din etapa a 11-a a SuperLigii Chinei.

Cîmpanu a combinat excelent cu belgianul Landry Dimata, i-a pasat și a plecat imediat în careu. Atacantul belgian i-a întors cu călcâiul, iar românul a finalizat pentru 2-0.

Presa din China a reacționat imediat după reușita românului: „分数翻倍”, au scris jurnaliștii chinezi, sau, în română: „a dus scorul la 2-0”.

„În minutul 30, Cîmpanu și Dimata au colaborat excelent la faza golului, iar Chongqing Tonglianglong a condus-o pe Shanghai Shenhua cu 2-0”, au mai scris chinezii.

Cîmpanu are cifre de invidiat în China

Deși echipa românului a avut avantaj de două goluri, Shanghai Shenhua a revenit în repriza secundă și a obținut un punct. Chongqing Tonglianglong rămâne însă pe locul secund în clasament.

Cîmpanu are cifre foarte bune de la transferul în China și în nouă meciuri de campionat a strâns deja trei goluri și două pase decisive.

Înainte să plece din Superliga, mijlocașul avut un sezon solid la FC Botoșani. A înscris de patru ori și a oferit patru assisturi în 16 meciuri de campionat. În Cupa României a bifat alte trei apariții și un gol.

