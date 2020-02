"Puteai spune ca el castiga meciul!" Ianis i-a CUCERIT complet pe scotieni! Presa din Scotia INCA SCRIE despre reusita mijlocasului roman 

Ianis Hagi a inceput cu dreptul aventura de la Glasgow Rangers!

Mijlocasul roman a inscris golul victoriei pentru echipa sa in meciul cu Hibernian, chiar de ziua tatalui sau, iar prestatia sa a tinut prima pagina a ziarelor din Scotia. Jurnalistii scotieni inca scriu despre performanta lui Ianis Hagi, pe care il considera un element cheie la echipa.

Unul dintre editorialistii cotidianului Daily Record, Jaime Currie, a realizat un articol de opinie in care a scris doar despre Ianis Hagi si performanta pe care acesta a reusit-o, la primul meci ca titular in tricoul lui Rangers.



"Cu 80 de minute jucate pe Ibrox, parea ca pauza de iarna a omorat sperantele lui Rangers la titlu, pentru inca un sezon. Pana a intervenit Ianis Hagi, atat.

Cand l-au adus pe Hagi am fost incantat. Trebuie sa existe o incantare in momentul in care echipa ta semneaza cu un Hagi, nu? Miercuri seara a fost dovada, daca era nevoie, de ce a fost adus in fereastra de transferuri. Lucrururile nu mergeau bine, insa a cerut intotdeauna mingea - a vrut responsabilitatea - capul sau era constant ridicat si puteai spune ca daca cineva urmeaza sa castige acest meci, atunci el era.

Golul pe care l-a inscris a fost 100% tehnica pura si a fost un gol care a onorat numele de pe spatele tricoului sau. A fost un gol masiv in contextul sezonului lui Rangers. Da, sunt la 7 puncte distanta de lider, insa golul lui Hagi tine sperantele lui Rangers la titlu in aparate si s-ar putea dovedi crucial la finalul sezonului", a scris Jaime Currie pentru Daily Record.