Ianis Hagi, primul premiu primit de la transferul in Scotia! Ce a reusit jucatorul roman dupa meciul foarte bun din ultima etapa

Ianis Hagi a primit primul premiu in Scotia.

Ianis Hagi a facut un meci foarte bun in victoria lui Glasgow Rangers cu 2-1 in fata lui Hibernian. Romanul a fost declarat oficial "jucatorul meciului" de catre sponsorul ligii de fotbal din Scotia. Ianis a marcat golul victoriei in minutul 84 si a stabilit scorul final.

Mijlocasul a facut o repriza secunda foarte buna, reusint sa creeze mai multe ocazii pentru echipa lui Steven Gerrard. La faza golului, Ianis a primit o centrare in interiorul careului si a finalizat cu un sut cu piciorul drept la coltul lung. Hagi a fost inlocuit in minutul 88 si tot stadionul l-a aplaudat pe internationalul roman.

Rangers o intalneste pe Hamilton in Cupa Scotiei, sambata, de la ora 14:30.