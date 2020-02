Presa din Scotia e la PICIOARELE lui Ianis Hagi! Ce nota a primit mijlocasul roman dupa meciul de aseara

Ianis Hagi a fost eroul echipei sale in meciul cu Hibernian.

Rangers s-a impus cu 2-1, pe teren propriu, iar mijlocasul roman a inscris golul victoriei, cu dedicatie pentru ziua tatalui sau, care ieri a implinit 55 de ani. Ianis i-a si trasnsmis un mesaj la camera lui Gica Hagi: "La multi ani, tata! Te iubesc!".

Prestatia romanului a fost apreciata de presa din Scotia, care a notat jucatorii in functie de ce au facut pe teren.

The Scottish Sun a scris "fanii lui Rangers au un alt erou, dupa ce Hagi a reusit o lovitura dramatica la debutul sau ca titular. A fost un gol de care tatal sau ar fi mandru si s-ar putea dovedi a fi unul dntre cei mai buni jucatori ai lui Rangers sezonul asta".

Ianis Hagi a primit cea mai mare nota din meci, nota 7, pe care au mai primit-o inca 3 coechipieri ai sai, iar laudele presei la adresa prestatiei sale au continuat.

"Hagi a produs un moment magic in momentul in care Rangers avea nevoie. La finalul meciului, golul lui Hagi a fost suficient pentru a se asigura ca raman la 7 puncte in spatele lui Celtic", a scris The Scottish Sun.

"Adoratie pentru Ianis Hagi"

BBC si The Scotsman sunt cateva dintre publicatiile care au laudat prestatia lui Ianis, cei din urma alegand ca titlu pentru articol: "Adoratie pentru Ianis Hagi".

"Chiar atunci cand sperantele la titlu ale lui Rangers abia palpaiau, Ianis Hagi a adus scanteia care poate relansa sezonul pentru Steven Gerrard. Echipa din Ibrox parea a pierde din nou puncte, pentru a 3 a oara in ultimele 4 etape de dupa pauza de iarna, dar playmakerul adus de la Genk a semnat victoria la primul meci jucat ca titular.

Hagi a incercat mereu sa creeze faze periculoase, iar perseverenta lui a fost rasplatita cu un final dramatic in care a marcat un gol crucial, care o mentine pe Rangers in cursa", au scris cei de la The Scotsman.

"Golul victoriei lui Ianis Hagi a venit chiar de aniversarea celebrului sau tata, Gheorghe Hagi, care a implinit 55 de ani. Rangers a avut parte de un moment de magie din partea romanului pentru ca Rangers sa aduca prima infrangere a lui Hibernian in 2020", au scris si cei de la BBC.