Ianis Hagi a marcat primul sau gol pentru Rangers.

Internationalul roman, Ianis Hagi, a marcat pentru Rangers in partida disputata aseara impotriva celor de la Hibernian si a adus victoria trupei lui Steven Gerrard la primul sau meci ca titular. Odata cu transferul lui Ianis la Rangers a scazut si cota de piata acestuia. In momentul in care s-a transferat de la Genk la Rangers cota lui Ianis era de 6 milioane de euro pe transfermarkt.com, iar in acest moment valoreaza 5 milioane de euro.