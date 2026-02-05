Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Sorana Cîrstea joacă acum împotriva Anastasiei Potapova, într-o partidă transmisă în exclusivitate de către Pro Arena și pe VOYO, în sferturile Transylvania Open 2026.

Ilie Năstase și Ion Țiriac, alături de Sorana Cîrstea la meciul cu Anastasiei Potapova

Sorana se bucură de susținerea a două legende ale tenisului. Ilie Năstase și Ion Țiriac sunt prezenți în tribunele sălii polivante BTarena din Cluj-Napoca.

Cei doi foști mari tenismeni au fost surprinși discutând în timpul jocului dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Potapova.

Sorana Cîrstea - Anastasia Potapova, „șocul” din sferturile turneului WTA de la Cluj-Napoca

Sorana Cîrstea (36 de ani, 35 WTA) o înfruntă pe Anastasia Potapova (24 de ani, 58 WTA), în cel mai tare meci anunțat în faza sferturilor de finală ale Openului Transilvaniei 2026.

După succesul semnat scor 6-1, 6-0 în detrimentul Tamarei Zidansek, în optimile Openului Transilvaniei 2026, Sorana Cîrstea și-a dezvăluit principalele atuuri pe care se bazează, în ultimul an al carierei, în circuitul WTA.

Cîrstea și-a evidențiat mișcarea în teren și spiritul de luptă, înainte de a se referi la duelul cu Potapova, care se anunță strâns, din perspectiva meciurilor directe deja consumate.

Victoriile au fost împărțite, în cele două întâlniri dintre Cîrstea și Potapova, în WTA, dar niciuna nu a avut loc în ultimii 4 ani.

Cîrstea s-a impus cu 7-6 (6), 6-4, la Istanbul, pe zgură, în 2021, într-un turneu câștigat de româncă, iar Potapova a câștigat la Budapesta, pe hard, 6-4, 6-7 (5), 7-5.