Ianis Hagi, atentionat de scotieni! Romanul este comparat cu alti doi jucatori care au impresionat in primele meciuri la Glasgow Rangers: "A fost ceva dramatic."

Ianis Hagi este avertizat de jurnalitii scotieni.

Hagi a marcat primul sau gol la Glasgow Rangers etapa trecuta, in primul meci ca titular la noua echipa. Cu reusita impotriva celor de la Hibernian, Ianis a intrat in inimile suporterilor si acestia au cerut un transfer definitiv al jucatorului, care este imprumutat de la Genk.

Jurnalistii scotieni sunt mai prudenti si il atentioneaza pe Ianis sa nu faca aceeasi greseala ca doi fosti jucatori de pe Ibrox, care au impresionat in primele meciuri, dar apoi au avut un declin "dramatic".

"Hagi trebuie sa fie prudent si sa nu mearga pe acelasi drum cu Sean Goss si Lassana Coulibaly. Amandoi s-au remarcat in primele faze ale imprumuturilor lor pe Ibrox din ultimii ani, dar declinul lor a fost cu adevarat dramatic", au spus cei de la TBR Football.

Rangers are o clauza de cumparare definitiva a romanului, in valoare de 5 milioane de euro.

Sean Goss (24 de ani) a evoluat la Rangers sub forma de imprumut si a reusit 2 goluri si 2 pase decisive in 15 meciuri pentru scotieni. Goss s-a format ca jucator la Manchester United si a jucat 19 meciuri pentru echipa U23 a "diavolilor".

Tot in 2018 a fost imprumutat de Rangers si Lassana Coulibaly (23 de ani), dar nici acesta nu a fost pastrat pe Ibrox in cele din urma, reusind doar 3 goluri si 2 pase decisive in 30 de meciuri pentru Glasgow Rangers.