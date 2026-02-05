Pe scurt, instanța a decis că cele patru titluri de campioană și rezultatele obținute înainte de privatizarea din 1991 rămân la FC U Craiova SA, societatea privată care a continuat activitatea fotbalistică după desprinderea secției de fotbal din clubul sportiv.

Judecătorii au considerat că separarea din 1991 nu se putea face fără preluarea palmaresului, iar FC U Craiova este, din punct de vedere juridic, continuatoarea echipei istorice.

Ironii la adresa lui Mihai Rotaru după decizia instanței

În acest context, reacțiile nu au întârziat să apară. După mesajul dur al lui Adrian Mititelu, și fiul său, Adrian Mititelu Jr, a intervenit public și l-a ironizat pe Mihai Rotaru, patronul clubului Universitatea Craiova din Superliga.

„După aproape 13 ani, a venit ziua dreptății. Așa cum mulți nu au crezut în noi și în dovezile noastre, instanța a confirmat adevărul. Sunt convins că dreptatea va veni și în dosarul dezafilierii din 2011. Îi felicit pe avocații Dan Idita și Tudor Chiuariu și îi urez lui Mihai Rotaru mult succes în câștigarea primului titlu. Clubul nostru are deja patru”, a declarat Adrian Mititelu Jr la Fanatik.

Decizia Curții de Apel Timișoara nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă, până la o eventuală hotărâre finală, FC U Craiova rămâne recunoscută ca deținătoare a palmaresului istoric al Științei.