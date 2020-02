Ianis Hagi a facut SHOW pe teren cu Hibernian! Statisticile sale din joc o ARATA! Ce cifre a scos mijlocasul

Mijlocasul roman a fost eroul echipei sale chiar de ziua tatalui sau, dupa ce a inscris golul victoriei cu o preluare si un sut demne de un atacant veritabil. Presa a explodat cu reactiile pozitive la adresa lui Ianis, care a facut un meci aproape perfect, conform statisticilor sale.

Hagi a reusit sa inscrie un gol, sa paseze de 4 ori decisiv pentru coechipierii sai care, insa, nu au reusit sa inscrise, a atins mingea de 34 de ori, a reusit 12 din 12 treceri pe langa adversari, a dat 104 pase reusite din 106 totale, iar acuratetea paselor sale a avut un procent de 55%.

Ianis Hagi Stats against Hibs

1 Goal

4 Assists

34 touches

12/12 successful crosses

104/106 successful passes

Pass accuracy 55%

