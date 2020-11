Prima reactie a lui Silviu Lung dupa ce a iesit IN LACRIMI de pe teren! Cat va lipsi portarul roman 

Silviu Lung (31 ani) a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei cu Galatasaray.

A fost decisiv de 7 ori in fata jucatorilor lui Galatasaray si a iesit in lacrimi de pe teren dupa ce s-a accidentat. Silviu Lung a doborat orice record stabilit de un portar in acest sezon cu interventiile sale incredibile.

Portarul lui Kayserispor s-a chinuit sa duca pana la final prima repriza a partidei, si a mai scos suturi ale adversarilor, in ciuda faptului ca era deja accidentat. La pauza meciului, in locul sau a fost introdus Ismail Cipe, iar partida s-a incheiat 1-1, dupa ce Diagne a inscris din penalty pentru echipa lui Terim. Gustavo a egalat in minutul 71 pentru echipa portarului roman, stabilind rezultatul final.

Silviu Lung a vorbit pentru Fanatik despre accidentarea sa si a dezvaluit ca va lipsi de pe teren aproximativ o luna de zile.

"O sa lipsesc aproximativ o luna. Ceva probleme la muschi si tendon. Sunt in spital la tratament", a spus portarul roman pentru sursa citata.

In acest sezon, Silviu Lung a aparat in 8 meciuri pentru Kayserispor, care se afla pe locul 18 in clasamentul primei ligi din Turcia, cu 7 puncte obtinute.