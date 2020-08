Silviu Lung, cap de lista la Galatasaray! Decizia finala ii apartine portarului roman: ce scriu turcii despre transfer

Silviu Lung Jr. (31 de ani) a ajuns la finalul contractului cu Kayserispor.

Intelegerea internationalului roman cu Kayserispor a ajuns la final, insa nu duce lipsa de oferte. Presa din Turcia scrie ca Lung este tinta numarul 1 a celor de la Galatasaray, care sunt in cautarea unui portar care sa il inlocuiasca pe Muslera (34 de ani). Titularul din echipa lui Fatih Termin este grav accidentat si va rata prima parte a sezonului viitor.

Internationalul ar reprezenta o varianta ideala pentru Galatasaray, care nu i-ar costa nimic. Lung evolueaza in Turcia din 2017, cand a fost cumparat de Kayserisport de la Astra Giurgiu in schimbul a 350.000 de euro.

Decizia sta in mainile portarului, care va avea de ales daca isi prelungeste cu Kayserispor, unde are postul de titular, sau va merge la Galatasaray sa se lupte cu Muslera cand acesta isi va reveni dupa accidentare:

"Cu siguranta vreau sa continui in Turcia. Contractul cu Kayseri s-a terminat dar sa vedem acum care o sa fie oferta de prelungire. Sunt discutii si cu alte cluburi si o sa aleg ce este mai bine pentru mine. Sa vedem cat de mult ma iubesc cei de la Kayseri. Le astept oferta lor de prelungire. Este foarte greu sa pleci dintr-un loc in care esti apreciat si iubit", a spus Silviu Lung la revenirea in tara.