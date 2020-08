Prima reactie a lui Silviu Lung dupa ce turcii au anuntat ca a SEMNAT! "Astept sa vina contractul! Vreau sa ii bat pe cei mai cunoscuti!"

Silviu Lung Jr (31 de ani) evolueaza la Kayserispor din 2017. Turcii au anuntat ca isi va prelungi contractul cu actuala sa echipa.

Portarul roman a avut parte de un sezon foarte bun in Turcia si pare hotarat sa isi prelungeasca contractul cu Kayserispor. Dorit de granzii Galatasaray, Fenerbahce sau Besiktas, Silviu Lung spune ca vrea sa ramana la Kayserispor si sa bata marile echipe care l-au dorit. Iubirea si respectul din partea clubului l-au convins sa ramana:

"M-am gandit, a fost un sezon bun pentru mine. Din pacate noi am inceput foarte slab campionatul. Dupa primele 17 meciuri am avut doar 10 puncte, am jucat cu multi copii. Din septembrie pana in decembrie nu am avut patronat. In retur am inceput sa urcam si am fost aproape de salvare, am fost la un minut. Daca noi dadeam gol la ultima faza eram salvat. Pana la urma ma bucur ca am ramas in prima liga.

Sunt discutii foarte avansate, astept sa vina si contractul. Pana la urma cred ca voi prelungi, da. Mereu am fost un tip calculat si cei de la Kayseri mi-au indeplinit toate dorintele, simt iubire si respect din partea lor. De ce sa plec de undeva unde ma simt respectat si fericit? Eu vreau sa ii bat pe cei mai cunoscuti, pe cei cu mai multi fani. Asa cum am facut si in Romania, vreau sa fac asta si in Turcia cel putin doi ani", a spus Silviu Lung la Ora Exacta in Sport.

Silviu Lung: "M-as bucura sa fiu convocat la nationala"

Portarul a vorbit si despre meciurile echipei nationale si spera sa fie convocat. Pentru Romania urmeaza duelurile din Nations League cu Austria si Irlanda de Nord, apoi va urma barajul pentru Euro cu Islanda:

"Cred ca Romania in ultimii 10-12 ani nu a avut probleme pe acest post. Toti baietii care au fost selectionati au fost portari foarte valorosi si selectionerul a luat mereu decizia corecta. Normal ca m-as bucura sa fiu convocat, dar vom vedea hotararea selectionerului.

In noiembrie cred ca a fost ultimul meci al unei echipei nationale. Nu stiu cum joaca (n. r. Austria si Irlanda de Nord), dar din pacate noi suntem in urna a patra valorica si fiecare meci o sa fie dificil. Echipa nationala se afla la un nou inceput si o sa vedem la timpul potrivit ce o sa fie. Trebuie sa luam fiecare meci in parte si sa vedem cat putem obtine. Cel mai important este primul meci cu Austria, apoi cu Irlanda de Nord si peste o luna cel cu Islanda. Dupa cel cu Bulgaria sau Ungaria. Trebuie sa luam totul pas cu pas. Ar fi un sentiment foarte placut sa joci la un turneu final la tine acasa. Eu am trait pe piele mea ce inseamna un Euro si cred ca este un lucru la care orice fotbalist viseaza", a mai spus Silviu Lung.