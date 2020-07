Oltenia, gata de SARBATOARE! Silviu Lung anunta TITLUL, dar ii indeamna pe fani sa fie responsabili: "Fanii sa protejeze echipa!" 

Fost portar la Craiova si Steaua, Silviu Lung a comentat situatia oltenilor.

O adevarata legenda in Oltenia, Silviu Lung este acum antrenor cu portarii la CSM Ceahlaul Piatra Neamt. Fostul mare goalkeeper a comentat astazi situatia din Liga 1 si a declarat ca o vede pe Craiova favorita la titlu, mai ales in conditiile agitatiei de la CFR. Desi crede ca sansa Craiovei este una uriasa in acest sezon, Lung n-ar zice “nu” unei ultime etape cu titlul pe masa. Oltenii vor da atunci piept cu clujenii chiar in Banie, iar daca lucrurile nu se clarifica pana atunci, titlul s-ar putea decide chiar in ultima partida a sezonului.

“Craiovenii au fost mereu orgoliosi, mereu au vrut sa castige, asa ca situatia asta este buna pentru ei. Echipa de pe primul loc are prima sansa, dar ramane de vazut cum suporta baietii presiunea. Primul loc implica multa presiune, dar ar trebui sa aduca si o motivatie in plus. Sansa Craiovei este extraordinara, mai ales ca la CFR sunt lucruri care nu sunt in ordine. Problemele organizatorice reies si din ce au declarat Dan Petrescu si jucatorii.

CFR Cluj a fost mereu bine pregatita tactic, fizic, mental, asa ca e clar ca problema e la nivel de concentrare. Apararea lor era impenetrabila, iar in ultimele trei etape au luat goluri cat intr-o jumatate de campionat. Arlauskis este printre cei mai buni portari care au evoluat in Romania si nu e el de blamat. Si mijlocul a jucat foarte slab. Toate meciurile ramase sunt importante, dar acum este esentiala partida de la Botosani. Mi-ar placea ca meciul cu CFR din ultima etapa sa fie cel decisiv, ar fi ceva frumos”, a declarat fostul mare portar la Pro X.

Lung a discutat si despre meritele lui Cristiano Bergodi legate de actualul parcurs al oltenilor, dar i-a indemnat pe fani la calm, chiar si in cazul in care Craiova castiga titlul.

“Craiova are jucatori foarte rapizi pe benzi si trebuie sa punctez si meritul lui Bergodi, care este un antrenor excelent si un pedagog foarte bun. Se vede ca exista o unitate de grup, mai ales in modul in care s-au bucurat dupa goluri. Bergodi a procedat foarte bine cu Ivan. Desi Andrei a jucat slab initial, el i-a dat incredere si l-a folosit in continuare, ceea ce a dat echipei omogenitate si incredere. In fotbal este posibil orice, dar Craiova are prima sansa. Managementul clubului este extraordinar, banii sunt platiti la zi, exista discretie, nu sunt scandaluri, asa ca si din punctul asta de vedere Craiova este avantajata.

Cunosc publicul din Craiova si va fi ceva incredibil daca echipa va castiga titlul. Nu o sa ii mai opreasca nimeni, dar trebuie sa fie responsabili. Nu mi se pare normal ce se intampla acum pe litoral, iar lumea este inconstienta. Trebuie sa fim cu totii mai responsabili, sa pastram distanta si sa ne protejam. Si la Craiova, suporterii sunt extraordinari, dar atunci cand se aduna sa celebreze cu echipa, trebuie sa tina cont ca e nevoie sa ii protejeze pe jucatori”, a mai spus Lung.

Silviu Lung a jucat de 308 ori pentru Craiova si a castigat doua titluri cu echipa din Banie.