Bogdan Stancu i-a marcat un gol lui Silviu Lung! Reusita atacantului roman a fost decisiva in meciul din Turcia! Partida a avut parte de un RECORD

Bogdan Stancu a marcat golul victoriei in meciul Genclerbirligi - Kayserispor 2-1.

Bogdan Stancu marcat in minutul 82 golul victoriei, dupa ce l-a invins pe Silviu Lung Jr. Cu aceasta victorie, Genclerbirligi a urcat pe locul 16 in Turcia, cu 10 puncte in 11 partide. Echipa lui Silviu Lung ocupa ultima pozitie din clasament, cu doar 7 puncte.

Singurul gol marcat de Kayserispor a fost reusit de Emre Demir (15 ani) si a stabilit un record istoric in prima liga din Turcia. Demir a devenit cel mai tanar marcator din istoria competitiei.

15 years old Emre Demir of Kayserispor becomes the youngest goal scorer in the history of the Turkish Süper Lig, scoring a goal against Genclerbirligi today.https://t.co/HxrUYXKRdI — Göksel U (@10GoekiDe) November 9, 2019

After scoring against Genclerbirligi, 15-year-old Emre Demir is now the youngest goalscorer in Europe this season. Amazing talent. The future of Turkish football. ???????? pic.twitter.com/ku8l3lXbXp — FootballTalentScout (@FTalentScout) November 9, 2019