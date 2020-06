Transfer important pentru Silviu Lung! Internationalul roman este aproape sa o paraseasca pe Kayserispor: unde poate ajunge

Silviu Lung (31 de ani) evolueaza la Kayserispor din 2017.

Lung a fost transferat in Turcia de la Astra in 2017, cand Kayserispor a platit in schimbul lui 350.000 de euro.

Dupa trei sezoane, internationalul roman poate schimba echipa. Denizlispor, ocupanta locului 10 din Turcia, l-a stabilit pe Lung ca principal obiectiv pentru fereastra de transferuri si e gata sa faca o oferta.

Experienta pe care o are fostul jucator de la Craiova si Astra in campionatul Turciei i-a convins pe cei din conducerea lui Denizlispor, iar antrenorul si-ar fi dat deja acordul pentru transfer, anunta turcii de la Sabah.

83 de meciuri a adunat Silviu Lung in Turcia. Portarul roman este evaluat la 800.000 de euro, conform Transfermarkt.

Silviu Lung a reusit sa castige titlul in Romania cu Astra, in sezonul 2015 - 2016. De asemenea, portarul a castigat Cupa si Supercupa Romaniei alaturi de echipa din Giurgiu.