HALUCINANT! Silviu Lung a inceput sa PLANGA IN HOHOTE in timpul meciului cu Galatasaray! A reusit MECIUL VIETII, dar a trebuit sa iasa la pauza! Ce s-a intamplat

Silviu Lung a facut partida sezonului: a scos decisiv de 7 ori in fata jucatorilor lui Galatasaray in doar 45 de minute.

Desi a jucat accidentat in ultima parte a reprizei, Lung n-a lasat NIMIC sa treaca de el! Conform statisticilor oficiale, Lung a batut orice record stabilit de un portar in acest sezon!

Romanul a primit ingrijiri in finalul primei parti a jocului si n-a putut sa se abtina sa nu planga. Fostul goalkeeper al Astrei a plans in hohote! In primul minut din repriza a doua, Cipe i-a luat locul in poarta lui Kayserispor.

Galatasaray - Kayserispor s-a terminat 1-1! Diagne a inscris in penalty pentru echipa lui Terim, in minutul 63. La faza penalty-ului, Celik a fost eliminat de la Kayserispor. Chiar si in aceste conditii, Gustavo a egalat la 1 in minutul 71!

Si ei titulari pe terenul lui Galatasaray, Sapunaru si Alibec au avut seri radical opuse. Sapunaru a rezistat tot meciul pe gazon, in timp ce Alibec a ramas la vestiare inca de la pauza.