Adrian Șut a lăsat campioana României, FCSB, dar poate deveni campion și în Emirate, în viitorul apropiat.

Al-Ain, formație cu care a bătut palma internaționalul român, e pe locul 2 în prima ligă, la doar un punct în spatele liderului Shabab Al-Ahli din Dubai. Și mai sunt 11 etape până vom afla numele echipei care va cuceri titlul, în acest sezon. Tocmai de aceea, Al-Ain s-a mișcat pe piața transferurilor, în ianuarie, aducându-l pe Adrian Șut pentru a întări linia mediană.

La o lună după sosirea sa în Orientul Mijlociu, fostul star al FCSB-ului s-a convins deja că fotbalul arab nu e chiar o vacanță plătită, cum cred unii în România. Pentru că Șut, care era om de bază la FCSB, n-a reușit încă să joace un meci cap-coadă la noua sa echipă. În plus, antrenamentele din Emirate sunt dure, dar vestea bună e că aici condițiile sunt de 7 stele!

Adrian Șut, condiții de pregătire de top, la Al-Ain

Faptul că Șut a ajuns la o formație care nu duce lipsă de nimic, în materie de condiții, reiese și din filmarea distribuită de Al-Ain. Pe imaginile de aici se poate vedea cum Șut și colegii săi se antrenează la o bază uriașă, cum rar se vede în România, inclusiv în cazul echipelor din Superliga noastră.

După ultima ședință de pregătire, efectuată în Emirate, Șut și colegii săi au făcut deplasarea în Bahrain. Pentru că aici vor juca, astăzi (ora 17:00), meciul cu Sitra din etapa a 5-a a Cupei Campionilor Golfului.