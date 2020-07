Silviu Lung are Turcia la piciore! Doi granzi din Super Lig se bat pentru semnatura lui

Portarul roman se afla pe final de contract la Kayserispor, echipa care se lupta la retrogrogradare, iar la finalul acestui sezon poate prinde transferul carierei.

De serviciile lui Silviu Lung este interesata Besiktas, iar un cursa pentru samnatura lui ar fi intrat si Galatasaray, potrivit Takvim.

Portarul Galatei, Fernando Muslera, s-a accidentat in meciul cu Rizespor si va sta departe de gazon pana la inceputul anului viitor.

Silviu Lung ar urma sa ajunga gratis la Galatasaray, iar conducerea clubului il vede drept inlocuitorul perfect pentru Muslera.

Cu toate astea, jurnalistii turci au scris ca Besiktas pleaca cu prima sansa la transferul lui, deoarece la ei ar urma sa fie titular, la fosta echipa a lui Florin Andone, Lung ar avea statutul de rezerva.

De la transferul sau din 2017, jucatorul roman a fost titular la Kayserispor. In acest sezon a evoluat in 27 de partide, iar in 8 dintre ele nu a primit gol.