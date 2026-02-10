Jurnaliștii britanici notează că situația fundașului central s-a schimbat radical în ultimele săptămâni. Deși la începutul lunii ianuarie viitorul său părea departe de Londra, existând interes pentru un împrumut în Italia, Tottenham a refuzat orice propunere. Accidentările lui Micky van de Ven și Kevin Danso, plus suspendarea lui Cristian Romero, l-au readus pe român în prim-plan.

Drăgușin, la un pas să devină titular incontestabil la Tottenham

Drăgușin a revenit pe teren pe 28 decembrie, în victoria cu Crystal Palace, după o pauză de 11 luni cauzată de o ruptură de ligament încrucișat. Deși a început ezitant meciul cu Manchester City de pe 1 februarie, englezii au remarcat modul în care „Tricolorul” i-a ținut piept lui Erling Haaland în repriza secundă.

„Drăgușin a fost mereu obsedat de sală, mâncare, dietă și somn, chiar și pentru standardele fotbaliștilor moderni. Singura lui pasiune reală este șahul. În timpul recuperării a trebuit să fie și mai disciplinat. Când colegii lui petreceau pentru câștigarea Europa League în luna mai, el se asigura că este în sală la prima oră a dimineții. S-a împins singur la limită cât de mult a putut", notează Jack Pitt-Brooke într-un editorial publicat de The Athletic.

Fundașul român, evaluat în prezent la 22 de milioane de euro, ar putea fi titular în meciul de marți seară cu Newcastle, fiind considerat acum o piesă importantă pentru defensiva lui Thomas Frank în contextul absențelor de lungă durată din lotul „Spurs”.