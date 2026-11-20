Acest lucru înseamnă cel mai probabil că Stanciu va reveni în fotbalul românesc. Căpitanul echipei naționale a fost dorit în ultima perioadă de FCSB și de Universitatea Cluj, însă, recent, a dezvăluit că s-a aflat în discuții și cu Universitatea Craiova.

Chinezii au dezvăluit ce salariu a refuzat Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a câștigat recent titlul de campion cu Dalian Yingbo și este văzut ca un adevărat star de către fanii chinezi, mai ales că a jucat accidentat într-un meci crucial pentru echipa sa.

Din acest motiv, conducerea clubului a dorit să îl păstreze în lotul echipei și în următorul sezon, însă, după câteva luni

Conform presei din China, pentru a reveni în fotbalul românesc, Nicolae Stanciu a refuzat un salariu astronomic, de 2,5 milioane de euro pe an.

Chinezii susțin că Stanciu a semnat deja contractul cu U Cluj. Ar fi vorba despre o înțelegere valabilă un sezon și jumătate, în care va încasa anual un salariu de 360.000 de euro, dar la care se adaugă și un bonus la semnătură de 100.000 de euro.

Nicolae Stanciu și-a luat „la revedere” de la Dalian Yingbo

Într-o scrisoare deschisă, Nicolae Stanciu a anunțat că nu va mai continua la Dalian Yingbo din această iarnă. Fotbalistul le-a mulțumit tuturor celor care fac parte din clubul chinez și fanilor pentru susținerea de care s-a bucurat în ultima perioadă.

„Sincer să fiu, nici nu știu de unde să încep, pentru că vorbele nu pot exprima ce înseamnă pentru mine acest club și acest oraș.

Încă din prima zi, m-ați primit cu brațele deschise și m-ați făcut să mă simt ca acasă. Ce a început ca o aventură fotbalistică a continuat drept ceva mult mai important. Ați devenit a doua mea familie, o parte din viața mea și un loc pe care îl voi păstra mereu în inima mea.

Pentru președinte, liderul clubului nostru, staff-ul tehnic, echipa medicală, fizioterapeuți, echipa administrativă, toți angajații și toată lumea din spatele cortinei: vă mulțumesc!

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru dedicare, pentru munca făcută, pentru sacrificiile făcute și pentru că ați fost acolo tot timpul. Toată lumea din club a avut un rol important în această aventură care a devenit specială.

Aportul unora este văzut de toată lumea, în timp ce alții rămân tăcuți, departe de lumina reflectoarelor, dar fiecare dintre ei contează. Un club de fotbal nu este doar despre jucătorii de pe teren, ci este despre oameni, valorile lor, unitatea și emblema din spatele familiei. Mă simt binecuvântat că am fost parte din familia voastră.

De fiecare dată când am îmbrăcat tricoul lui Dalian și am intrat pe teren, am avut un singur țel: să vă fac mândri, să vă fac fericiți și să dau totul pentru club și pentru suporterii lui incredibili. Cel mai mare vis al meu a fost să câștig un trofeu pentru voi, să vă ofer ceva înapoi pentru dragostea și susținerea pe care mi le-ați arătat și pentru a o readuce pe Dalian acolo unde îi este locul.

Astăzi, inima mea este împăcată, pentru că am reușit. Împreună. Ca o familie. Am luptat, am crezut, ne-am sacrificat și am realizat ceva important, pe care îl vom ține minte pentru totdeauna. Trofeul nu este doar o bucată de metal, reprezintă fiecare picătură de transpirație, fiecare moment dificil, fiecare sacrificiu, fiecare persoană care a crezut în noi și fiecare suporter care a rămas lângă noi.

Voi păstra aceste amintiri pentru tot restul vieții. Nu voi uita niciodată oamenii, atmosfera, pasiunea, dragostea și sentimentul incredibil trăit pentru că fac parte din această familie.

Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Iubesc acest oraș, oamenii din acest oraș și tot ce face din Dalian ceva atât de special. Indiferent de unde mă va duce viața, o parte din inima mea va rămâne mereu aici.

Începând de azi, voi fi suporterul vostru numărul 1, vă voi sărbători victoriile și vă voi ura doar succes. Sper cu adevărat că înțelegeți și respectați decizia mea. Nu a fost una ușor de luat, dar, în viață, unele decizii sunt mai mari decât fotbalul. Vă rog să rețineți: acesta nu este un adio!

Drumul nostru se va intersecta din nou, nu am niciun dubiu. 100% ne vom revedea. Vă mulțumesc pentru tot, pentru că ați crezut în mine, pentru că mi-ați fost alături, pentru că m-ați făcut să mă simt iubit și, mai presus de toate, pentru că mi-ați permis să fac parte din ceva special.

Cu respect, admirație și dragoste, al vostru pentru totdeauna, Stanciu 10”, a transmis Nicolae Stanciu, prin intermediul rețelelor sociale.