„Acum ne-am revenit. Mai e mult până departe, nu mă hazardez, dar ne-am revenit și ne-am revenit bine, în sensul în care am avut și o serie de meciuri în care am câștigat neașteptat. Și nu vorbesc doar de Juventus, ci și de celelalte meciuri. Și cu Milan acasă pierdem 2-1, dar pe două greșeli personale grave, să spunem așa, și le facem două cadouri, că tot vine Moș Crăciun, și Milan câștigă, de altfel o echipă foarte bună, într-o formă bună, dar eu cred că nu merita, dacă nu făceam greșelile individuale. Nu cred că Milan câștiga la Genoa.

Formația genoveză a ajuns la 16 puncte după 12 etape, cu un bilanț de cinci victorii, un egal și șase înfrângeri. După un început dificil de sezon, echipa pregătită de Daniele De Rossi a obținut succese importante, printre care cele cu Juventus, 2-0, și Sassuolo, 2-0, singurul pas greșit recent fiind eșecul de pe teren propriu cu AC Milan, scor 1-2.

Discuția cu Daniele De Rossi

Vorbeam, chiar vorbeam cu Daniele De Rossi și spuneam: «Uite cum e fotbalul!». În etapa a șasea aveam un singur punct, în condițiile în care două echipe, cred că Fiorentina îl dăduse pe Fabio Grosso afară în etapa a 3-a și încă cineva mai dăduse antrenorul afară, și se gândea că e rândul lui. Mi-a recunoscut: «Mă gândeam că se poate și asta!». Și uite că totul se întoarce la 360 de grade la foarte scurt timp.

Șansa în fotbal, studiată, este 50%. Norocul e 50%, vorbeam de un studiu făcut. M-am uitat la Hull City cu Brighton ieri, Doamne ferește! A scos portarul incredibil, absolut incredibil, au ratat șapte milioane de ocazii, și s-a terminat 2-0. Să spui că nu e noroc? Sau, spre exemplu, ieri, Atalanta cu Inter. Primul gol al Atalantei, jucătorul dă pe lângă ea și rămâne tot la el. Toată lumea se sperie și o bagă în poartă. Dacă îmi spune cineva că nu e noroc, că el dă pe lângă minge, și practic cumva mingea îi sare din picior și îi rămâne exact să o bage în poartă. Nu există! N-are cum să nu fie noroc”, a spus Răzvan Raț, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

Pentru Genoa urmează o „dublă” în deplasare împotriva lui Inter Milano, ocupanta locului 3 în Serie A, cu 29 de puncte. Cele două echipe se vor întâlni mai întâi în campionat, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 21:45, iar apoi în Cupa Italiei, marți, 1 decembrie, de la ora 22:00.