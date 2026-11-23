Formația genoveză a ajuns la 16 puncte după 12 etape, cu un bilanț de cinci victorii, un egal și șase înfrângeri. După un început dificil de sezon, echipa pregătită de Daniele De Rossi a obținut succese importante, printre care cele cu Juventus, 2-0, și Sassuolo, 2-0, singurul pas greșit recent fiind eșecul de pe teren propriu cu AC Milan, scor 1-2.
„Acum ne-am revenit. Mai e mult până departe, nu mă hazardez, dar ne-am revenit și ne-am revenit bine, în sensul în care am avut și o serie de meciuri în care am câștigat neașteptat. Și nu vorbesc doar de Juventus, ci și de celelalte meciuri. Și cu Milan acasă pierdem 2-1, dar pe două greșeli personale grave, să spunem așa, și le facem două cadouri, că tot vine Moș Crăciun, și Milan câștigă, de altfel o echipă foarte bună, într-o formă bună, dar eu cred că nu merita, dacă nu făceam greșelile individuale. Nu cred că Milan câștiga la Genoa.
Discuția cu Daniele De Rossi
Vorbeam, chiar vorbeam cu Daniele De Rossi și spuneam: «Uite cum e fotbalul!». În etapa a șasea aveam un singur punct, în condițiile în care două echipe, cred că Fiorentina îl dăduse pe Fabio Grosso afară în etapa a 3-a și încă cineva mai dăduse antrenorul afară, și se gândea că e rândul lui. Mi-a recunoscut: «Mă gândeam că se poate și asta!». Și uite că totul se întoarce la 360 de grade la foarte scurt timp.
Șansa în fotbal, studiată, este 50%. Norocul e 50%, vorbeam de un studiu făcut. M-am uitat la Hull City cu Brighton ieri, Doamne ferește! A scos portarul incredibil, absolut incredibil, au ratat șapte milioane de ocazii, și s-a terminat 2-0. Să spui că nu e noroc? Sau, spre exemplu, ieri, Atalanta cu Inter. Primul gol al Atalantei, jucătorul dă pe lângă ea și rămâne tot la el. Toată lumea se sperie și o bagă în poartă. Dacă îmi spune cineva că nu e noroc, că el dă pe lângă minge, și practic cumva mingea îi sare din picior și îi rămâne exact să o bage în poartă. Nu există! N-are cum să nu fie noroc”, a spus Răzvan Raț, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.
Pentru Genoa urmează o „dublă” în deplasare împotriva lui Inter Milano, ocupanta locului 3 în Serie A, cu 29 de puncte. Cele două echipe se vor întâlni mai întâi în campionat, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 21:45, iar apoi în Cupa Italiei, marți, 1 decembrie, de la ora 22:00.