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„Poți, Rege! Urci pe scenă și îți faci treaba, așa cum te-am învățat la antrenamente!” „Da, Rege, mă duc acolo și îmi fac treaba, ca la antrenamente”. E un dialog între antrenorul ﻿Marius Vărzaru și sportivul Alexandru Zotica (19 ani), de la CSU ASE București. Așa își spun cei doi, „Rege” și „Rege”, așa e motivat Alex, un tânăr cu sindrom Down, de cel care îi este antrenor, prieten și care îi ține loc și de tată. Reportaj Sport.ro Dar Regele nostru are o voință de fier când vine vorba despre sport. În pandemie, a început să lucreze singur acasă. Făcea flotări și tracțiuni. Unchiul lui i-a luat și două gantere. Lucra zilnic și, ușor-ușor, a început să pună „mușchiuleți”, așa cum spune antrenorul său. Alex i-a fost recomandat lui Marius de o cunoștință comună, iar Marius l-a chemat la sală, să-l antreneze într-un cadru organizat.

„Eu nu mai lucrasem cu copii cu probleme, dar am acceptat. L-am luat la antrenamente și s-a creat o chimie între mine și el. Acum sunt și antrenor, și terapeut, și tată... Eu l-am înțeles de la bun început și nu l-am tratat ca pe un copil cu probleme. L-am tratat cu admirație, pentru că își dorea să facă asta. Și cred că el s-a prins imediat că nu îl tratez ca pe un caz special, ci ca pe un prieten de-ai mei care vine la sală să facem sport”, povestește Marius Vărzaru. „Era prea euforic și reacționa agresiv” La început, a fost greu. Alex era uneori prea expansiv, avea ieșiri nervoase. Era prea euforic și reacționa agresiv. Dar Marius a găsit soluția: l-a pus pe Alex alături de un grup format din fete. Și Regele nostru a început să fie mai reținut. Îi era rușine să se mai manifeste zgomotos când lângă el stăteau niște fete frumoase. „Apoi l-am integrat ușor-ușor într-un grupuleț de patru oameni și toată lumea l-a primit bine. Ulterior, l-au adoptat și băieții din sală. L-am lăsat să se descurce singur, îi dădeam libertate: «Du-te la aparatul ăla și fă singur, te supraveghează Adrian» sau «Du-te la aparatul ăla, te supraveghează altcineva». Nu am zis niciodată că e un copil cu probleme și că îi trebuie terapeut lângă el”. Acum, Alex nu mai are probleme în sală. A progresat și în afară, și-a luat BAC-ul anul trecut și vrea să urmeze o școală postliceală, să devină maseur! Examenul de Bacalaureat are povestea lui. Alex se plictisea la învățat, dar Marius i-a pus o condiție: „Nu mai vii la sală dacă nu iei BAC-ul!” „Până diseară nu mă opresc din învățat!” Și, vrând-nevrând, tânărul sportiv a început să învețe, dar au intervenit și blocajele. Istorisește antrenorul: „El crede orice îi spun eu. Crede orbește în mine. Când nu avea chef să învețe, mă suna mama lui: «Marius, nu are chef să învețe, ce facem?». «Păi n-o să mai vină la sală». Și când îi spuneam că nu îl mai primesc la sală, îmi zicea: «Rege, m-am apucat acum de învățat și până diseară nu mă opresc». Cu ceva timp înainte de examene, am întrerupt și antrenamentele. I-am dat rutine pentru acasă. Unchiul lui i-a montat o bară de tracțiuni și i-a mai luat câteva accesorii de fitness. Principalul nostru scop a fost BAC-ul, a studiat împreună cu mama lui. Și l-a luat din prima, fără probleme. A avut nevoie de ajutor la proba de limba română, a trebuit să-i scrie cineva, pentru că el scrie foarte urât și nu se înțelege. Dar a dat fără să fie favorizat. M-a bucurat mult că a reușit. E un sentiment de satisfacție maximă că am contribuit și eu cu ceva”. Datorită sportului, Alex a făcut progrese pe toate planurile: „Când îi place o chestie, funcționează și pe partea de dezvoltare. Eu asta am încercat să fac în ultima perioadă, chiar și cu intrarea pe scenă, la concursuri. „Intră tu! Vreau să te văd singur acolo, vreau să te văd la un interviu singur, fără mine, nu vreau să te ajut eu la interviu”. M-am ascuns în spate și l-am urmărit. La interviurile pe care le-a dat la Federație și la televiziune, am refuzat să fiu prezent, pentru că el trebuie să aibă libertate și să ia decizii”. Și Alex s-a descurcat! „Începe într-un mod repetitiv, ca o casetă stricată, repetă anumite cuvinte. Trebuie atenționat un pic că nu e bine ce zice și imediat se reglează. Dar poate da un interviu dacă este ajutat un pic”. Și mama lui Alex a simțit progresul. Și din punct de vedere al comunicării, dar și al entuziasmului. Marile încercări ale unui sportiv cu sindrom Down. „Rege” și „Rege”, o prietenie cum rar se poate vedea | REPORTAJ

Moment istoric la Mondiale Marele examen a fost la recentul Campionat Mondial de Culturism și Fitness. Pentru prima oară în istoria Campionatelor Mondiale organizate de IFBB, un sportiv cu sindrom Down a participat la competiție. Alex Zotica a fost singurul concurent la categoria dedicată sportivilor cu sindrom Down, dar nu asta a contat, ci puterea lui de a trece peste rețineri și peste emoții. Toată lumea din sală l-a aplaudat. Reprezentanții celorlalte țări au sesizat că este un tânăr special și l-au admirat. „N-a fost un sentiment de milă, iar el a simțit asta. După Campionatul Mondial, am observat progrese mari la capitolul comunicare: intră în interacțiune cu oamenii mult mai ușor, le povestește ce a făcut el acolo, așteaptă să fie lăudat. Acum își dorește să meargă la postliceala de maseur, să facă partea asta de masaj și chestii de dezvoltare pentru alți oameni, să ajute și el societatea. Și asta spune: «Vreau și eu să dau mai departe»”, dezvăluie antrenorul. În istoricul Mondialelor, Alex Zotica apare ca învingător la categoria dedicată sportivilor cu sindrom Down și la Fitness Challenge. Iar după prestațiile sale, a primit două medalii de aur, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și i s-a cântat imnul României! „N-a avut emoții la Mondiale. La Campionatul Național am intrat cu el pe scenă, pentru că am crezut că n-o să se descurce. Cumva el trebuia ajutat, adică trebuia pus un pic la lucru, pentru că mai uită chestii, dar muncește foarte mult. La Mondiale am vrut să intre singur. Am testat prima oară la Cupa României, s-a descurcat foarte bine și apoi l-am dus într-o formă și mai bună la Campionatul Mondial. A intrat singurel, chiar și-a făcut posing-ul foarte, foarte bine”. În lume, nu sunt foarte mulți sportivi cu sindrom Down care fac culturism și fitness, așa că Alex are puțini rivali. „E un băiat în Canada, dar el este într-o altă federație. Acesta este de fapt scopul meu final, să-l aduc pe el pe scenă alături de Alex. Am dat câteva mail-uri către oameni care se ocupă de el și de brandul lui, că e deja un brand în Canada acest băiat, și aștept să-mi răspundă. Poate reușim să facem o întâlnire prin Europa, să-i aducem pe amândoi pe scenă, poate reușim să-i facem pe băieții ăștia cu sindrom Down să fie mai populari”. Fetița antrenorului are autism Antrenorul Marius Vărzaru are propriul challenge acasă. Fetița lui e diagnosticată cu autism de la vârsta de doi ani. De aici, și implicarea și dragostea față de Alex - „Eu l-am tratat mereu ca și cum ar fi al meu. Fetița mea împlinește șapte ani în luna aprilie a anului viitor. Și noi suntem cu terapiile și cu tot ce înseamnă partea de dezvoltare. Eu fac cu ea tot fitness și funcționează foarte bine pe partea de stimulare. Trece de la o greutate la alta, progresăm cu greutățile, progresăm și la flexibilitate prin mișcare. Nu vă imaginați că face exerciții care să îi oprească dezvoltarea. Face genuflexiuni, un fel de flotare, un fel de plank, chestii care sunt pentru copii, mobilitate multă. Are niște ganteruțe mici...” Revenind la Alex, e extraordinar de afectuos. Simte nevoia permanent de dragoste și de afecțiune. „După ce îl laud că a făcut un exercițiu, el vine să mă îmbrățișeze, drept recunoștință. Ceva de genul: «Îți mulțumesc că ai fost aproape de mine». Așa am procedat de când a venit la mine. După fiecare serie, m-am dus la el și l-am lăudat”.

„Ești ca un tanc, ești tot ce trebuie!” Interacțiunea dintre antrenor și sportiv este una extraordinară. Face dezvăluiri Marius: „El este un mare fan Alex Velea, îi plac melodiile lui. Eu nu eram fan Alex Velea, dar am învățat melodiile lui pentru Alex Zotica. Îi mai puneam pe telefon câte o melodie, iar el se mobiliza: «Ia zi, punem, facem noi?». Eu îl încurajam: «Ești ca un tanc, ești tot ce trebuie». Mă foloseam de fiecare cuvânt pe care-l scotea și mă adaptam la ce voia el. Acum, spre exemplu, după Campionatul Mondial, și-a dorit să aibă o geantă de fitness ca a mea. I-am luat geantă de fitness, că trebuie să aibă și el, trebuie să fie stimulat în continuare. Dacă el m-a ales ca idol sau ca antrenor sau ca tată și mi-a oferit încrederea asta, și eu trebuie să-i ofer, la rândul meu, câte ceva. Cum sesizez că simte o nevoie, sunt acolo pentru el”. Tatăl natural al lui Alex a murit când acesta avea o vârstă fragedă, deci Marius chiar ține loc acum de tată: „Eu îl și cert. Dacă greșește sau exagerează, intervin și sunt autoritar pe niște chestii, la partea de disciplină. Trebuie să știe un pic că nu sunt doar bun și că doar îi fac toate poftele, ci sunt cel care vrea să-l ajute”. Dar Marius e om, are și el limitele lui. Îmi spune că a obosit un pic și că are nevoie de o pauză. Solicitarea emoțională este imensă. La sală, îl are pe Alex. Acasă, e fetița lui. „I-am spus și mamei lui Alex că am nevoie de o pauză. Nu pauză de antrenat, nu pauză de a-l vedea, nu pauză de a nu mai vorbi cu ei sau de a nu mai lua parte la procesul ăsta. Dar am nevoie de o pauză pentru că sunt implicat în foarte multe proiecte pe partea de fitness, pe partea de nutriție. Și acasă e un proiect, familia e tot un proiect pentru mine, vreau să nu o neglijez. Apoi am să mă sfătuiesc cu toți oamenii implicați, cu președintele federației, cu Cristi Băltărețu, care este selecționerul lotului de culturism și fitness, să vedem care-s planurile pentru Alex. Eu vreau să progreseze. Dacă tot îl urcăm pe o scenă la un Campionat Mondial, trebuie să arate foarte bine, nu bine. El arată bine în momentul ăsta, dar trebuie să arate și mai bine”. Vrea să-l ajute să se integreze în societate Marius vrea să-l facă și mai cunoscut pe Alex și, totodată, să-l ajute să se integreze în societate: „Vreau să-l ridic un pic mai sus, să-l cunoască mai multă lume. Plus pe partea asta de incluziune. Deși în România nu cred sută la sută în incluziunea asta, pentru că nu avem suficientă educație s-o facem. Încercăm noi s-o facem, dar la un moment dat se renunță. De asta mi-e și teamă, în viitorul apropiat să nu se renunțe. De exemplu, dacă nu se vor mai găsi participanți la categorie, să nu se renunțe la ce s-a gândit acum să facă Federația. Dacă vom ieși mai mult în față, le vom da curaj părinților care au copii cu astfel de probleme”. Marius crede că trebuie făcut mai mult pentru copiii cu sindrom Down, un program tip Montessori (o metodă de educație care pune accent pe independența copilului, învățarea prin experiență și respectarea ritmului individual de dezvoltare): „Acum sunt centre în care închid copilul într-o cameră și acolo îi fac terapie. Eu aș vrea să fie ceva stil Montessori. Asta am încercat cu Alex... Montessori înseamnă exact ca la o grădiniță, când îl duci pe un copil, îl pui să taie cu cuțitul, îl pui să pună un scaun la loc. Adică să fie multă practică. Din păcate, la toate centrele de copii cu autism sau cu sindrom Down, închid copilul într-o cameră și încearcă să-l învețe să vorbească, să pună cartonașe: care e văcuța, care e vițelul... Ar trebui să meargă direct la o fermă de vaci și să-i spună copilului: «Uite, asta este văcuța, ăsta este puiul de văcuță...». Trebuie să pună mâna pe ea, să simtă, că pe partea senzorială e drumul, adică tot ce înseamnă special pe partea senzorială funcționează”. Alex nu mai are nevoie în prezent de terapie, însă are nevoie permanent de un asistent. Mama lui este mereu alături de el. Nu poate să plece singur de acasă, de exemplu să vină la sală sau să meargă în cantonament, la concursuri. Dar „Regele” nostru iubește atât de mult sportul, încât are ambiția să treacă peste orice obstacol. Și vrea din nou la Mondiale în 2027! Informații despre sindromul Down Sindromul Down este o condiție genetică, nu o boală. Persoanele cu sindrom Down au material genetic suplimentar provenit din cromozomul 21. Cea mai frecventă formă este trisomia 21, adică prezența a trei copii ale acestui cromozom, în loc de două. Este afectată dezvoltarea intelectuală în grade diferite. Majoritatea persoanelor cu sindrom Down au dizabilități intelectuale ușoare sau moderate. Pot întâmpina dificultăți de învățare, vorbire și comunicare, dar capacitățile diferă considerabil de la o persoană la alta. Pot învăța, munci și practica sport de performanță. Unele persoane cu sindrom Down pot avea un grad ridicat de autonomie, pot urma cursuri, obține calificări profesionale și lucra. Altele au nevoie de sprijin permanent. Sportul poate contribui la dezvoltare și integrare. Activitatea fizică ajută la dezvoltarea capacităților motrice și oferă oportunități de socializare, încredere și autonomie. Persoanele cu sindrom Down pot participa la activități sportive adaptate propriilor capacități și stării de sănătate.

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