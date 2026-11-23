Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) a câștigat neînvins ediția 2026 a Turneului Campionilor, adjudecându-și primul titlu în această competiție, la 23 de ani.

Finala cu Alexander Zverev a fost tranșată în două seturi de tenismenul spaniol, care a preferat orice, dar nu să joace trei seturi - excepție rămânând semifinala cu Ben Shelton - în săptămâna încheiată a Turneului Campionilor, în care a redus riscul agravării problemelor acuzate la genunchi prin tactici de joc ofensiv, care i-au adus patru din cele cinci victorii în minimum de manșe.

Carlos Alcaraz a câștigat peste $5 milioane la Turneul Campionilor 2026

6-2, 7-6 (7) a fost scorul prin care Alcaraz i-a negat lui Zverev un an în care să se bucure de două titluri de mare șlem, de un Turneu al Campionilor și de privilegiul de a încheia anul calendaristic în calitate de prim tenismen al Planetei.

Jucătorul german rămâne cu două dintre aceste privilegii, dar nu s-a putut bucura de cel de-al treilea trofeu al Turneului Campionilor, în condițiile în care și-a irosit șansa meciului la 6-3, în tiebreak-ul setului secund, în care a ratat, consecutiv, trei mingi de set.

La fel ca în meciul cu Jannik Sinner din finala Roland Garros 2025, Carlos Alcaraz a devenit implacabil atunci când a simțit slăbiciunea oponentului și nu a avut milă de numărul unu ATP, reușind să își adjudece marele premiu acordat câștigătorului neînvins, în valoare de $5,171,000.