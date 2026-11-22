Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu!

Cea mai recentă performanță este obținerea celui de al doilea titlu în China. După trofeul cucerit cu Wuhan Three Towns, Nicușor Stanciu a terminat pe primul loc în ierarhie și alături de Dalian Yingbo.

Contractul lui Nicolae Stanciu cu Dalian Yingbo este scadent în iarna acestui an. În ultima perioadă s-a discutat mult despre o repatriere a mijlocașului, atât U Cluj, cât și FCSB fiind interesate de serviciile sale.

După ce și-a luat adio de la formația din China, Nicolae Stanciu s-ar fi decis să semneze cu U Cluj. Potrivit GSP, căpitanul naționalei va avea o remunerație lunară de 25.000 de euro, cu un bonus stagional de 100.000 de euro. În aceste condiții, Stanciu ar încasa în cei doi ani de contract nu mai puțin de 800.000 de euro.