„Tricolorii” au încheiat grupa pe ultimul loc, cu doar trei puncte, și vor disputa o dublă manșă pentru a-și păstra locul în Liga B. Prima partidă va avea loc pe 27 martie 2027, la Tallinn, de la ora 19:00, în timp ce returul se va disputa pe 30 martie, pe Arena Națională, de la 21:45.

Deivid Andreas avertizează România înaintea barajului cu Estonia

România pornește cu prima șansă, însă estonul Deivid Andreas consideră că Estonia poate pune probleme serioase. Fost internațional U21 pentru baltici, mijlocașul a evoluat timp de trei ani la CSM Sighetu Marmației, între 2022 și 2025, și cunoaște bine fotbalul românesc.

„Pentru meciul care urmează dintre Estonia și România, cred că naționala Estoniei traversează o perioadă foarte bună, în care nu a pierdut niciun meci. Au o apărare foarte solidă, iar jocul lor colectiv este foarte bine pus la punct.

Cred că României nu îi va fi deloc ușor. Va fi foarte important modul în care românii se vor prezenta pe teren propriu, pentru că în Estonia le va fi foarte greu.

Totuși, nu trebuie să uităm că România are jucători foarte tehnici. Chiar dacă poate nu traversează cea mai bună perioadă în acest moment, cred că în ultimul meci au arătat un joc mult mai bun.

Până la urmă, România este o echipă puternică pe teren propriu, iar acest lucru s-a văzut și în meciul împotriva Poloniei. De aceea, va fi foarte important cum se vor prezenta în fața propriilor suporteri”, a spus Deivid Andreas pentru Sport.ro.

Deivid Andreas se iubește de mai bine de doi ani cu o româncă