În urma tragerii la sorți de vineri, selecționata României va înfrunta Estonia într-o dublă manșă programată în luna martie 2027. Prima partidă se va disputa în deplasare, pe 25 sau 27 martie, în timp ce returul va avea loc pe teren propriu, la București, pe 28 sau 30 martie.
Mihai Stoichiță consideră că naționala ar fi pornit cu prima șansă indiferent de adversarul extras și se așteaptă ca suporterii să vină în număr mare la meciul decisiv. „N-am nicio emoție pentru duelul cu Estonia! Estonienii nu pot să emită pretenții în fața noastră! Din ce am văzut în ultimele două meciuri, nu cred că avem vreo problemă. Sigur lumea va veni la stadion, pentru că le-a plăcut fotbalul”, a spus Mihai Stoichiță.
Mihai Stoichiță, despre revenirea lui Nicolae Stanciu la U Cluj
La barajul din primăvară, Nicolae Stanciu se va prezenta la lot din postura de jucător al celor de la Universitatea Cluj. Stoichiță a salutat revenirea mijlocașului în campionatul intern și a evidențiat seriozitatea acestuia.
„E bine că vine acasă, joacă la o echipă bună. Este un jucător care merită foarte multe și un om serios. Oricând ai nevoie de el, te bazezi pe el”, a transmis oficialul FRF.
România a ajuns în play-off-ul pentru menținere/promovare în Grupa B4 a Ligii Națiunilor după ce a încheiat grupa pe ultimul loc, cu o singură victorie, 2-1 cu Polonia, și cinci înfrângeri, golaveraj 6-16. De partea cealaltă, Estonia a terminat pe poziția secundă în Grupa C4, cu 12 puncte obținute din trei victorii și trei egaluri, având un golaveraj de 5-2.