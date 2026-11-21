În urma tragerii la sorți de vineri, selecționata României va înfrunta Estonia într-o dublă manșă programată în luna martie 2027. Prima partidă se va disputa în deplasare, pe 25 sau 27 martie, în timp ce returul va avea loc pe teren propriu, la București, pe 28 sau 30 martie.

Mihai Stoichiță consideră că naționala ar fi pornit cu prima șansă indiferent de adversarul extras și se așteaptă ca suporterii să vină în număr mare la meciul decisiv. „N-am nicio emoție pentru duelul cu Estonia! Estonienii nu pot să emită pretenții în fața noastră! Din ce am văzut în ultimele două meciuri, nu cred că avem vreo problemă. Sigur lumea va veni la stadion, pentru că le-a plăcut fotbalul”, a spus Mihai Stoichiță.