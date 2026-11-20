La 33 de ani, Nicolae Stanciu a ajuns septuplu campion național, în cariera sa de fotbalist profesionist.
Campion al Belgiei, cu Anderlecht, Stanciu a găsit China ca a treia țară - după România și Cehia - în care să își apropie statutul de dublu câștigător al ligii naționale de fotbal.
Nicolae Stanciu, dublu campion național în România, Cehia și China
La București și în Praga, Nicolae Stanciu nu a trăit ce a avut ocazia să experimenteze în finalul nebun al campionatului chinez. Dalian Yingbo a revenit uluitor, în bătălia cu Chengdu Rongcheng, care a irosit un avantaj de 12 puncte în ultimele 5 etape.
Fără titlu de campioană de peste două decenii, orașul Dalian s-a bucurat de un succes nesperat, cu un scenariu de film. „Nu vă puteți imagina cât de mult mi-am dorit acest titlu, dar, pentru prima dată în viața mea, mi l-am dorit nu pentru mine, ci pentru coechipierii mei și pentru Dalian,” s-a exprimat Nicolae Stanciu, după marea victorie din China, într-o postare publicată pe rețelele sociale.
Portretizându-l pe căpitanul echipei naționale a României la EURO 2024, filmate în documentarul VOYO, „Generația de Suflet - eroii României”, regizorul Remus Achim s-a declarat cucerit de ambiția și dedicarea afișate de Nicușor Stanciu.
Achim l-a descris pe Stanciu prin patru cuvinte-cheie: „timid”, „fantastic,” „ambiție” și „model”.
„Se exprimă și simte românește, dincolo de a fi un clișeu lucrul ăsta”.
„Nicu Stanciu îmi place foarte mult. E un fotbalist extraordinar. Îmi place foarte mult felul în care se exprimă și simte românește, dincolo de a fi un clișeu lucrul ăsta.
E un tânăr, un exemplu pentru mine prin cât de mult muncește și cât de dedicat este. Cu siguranță și ceilalți sunt, dar el are o poveste de viață extraordinară,” a punctat Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
„Pe vremuri, s-a scris mult despre accidentarea lui la picior, care era aproape imposibilă, după medici. Practic, el s-a vindecat singur, muncea singur, având o ambiție extraordinară.
E foarte timid, dar, în spatele timidității lui, în teren devine un alt om. E, pur și simplu, fantastic. E un model,” a adăugat Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.