La 33 de ani, Nicolae Stanciu a ajuns septuplu campion național, în cariera sa de fotbalist profesionist.

Campion al Belgiei, cu Anderlecht, Stanciu a găsit China ca a treia țară - după România și Cehia - în care să își apropie statutul de dublu câștigător al ligii naționale de fotbal.

Nicolae Stanciu, dublu campion național în România, Cehia și China

La București și în Praga, Nicolae Stanciu nu a trăit ce a avut ocazia să experimenteze în finalul nebun al campionatului chinez. Dalian Yingbo a revenit uluitor, în bătălia cu Chengdu Rongcheng, care a irosit un avantaj de 12 puncte în ultimele 5 etape.

Fără titlu de campioană de peste două decenii, orașul Dalian s-a bucurat de un succes nesperat, cu un scenariu de film. „Nu vă puteți imagina cât de mult mi-am dorit acest titlu, dar, pentru prima dată în viața mea, mi l-am dorit nu pentru mine, ci pentru coechipierii mei și pentru Dalian,” s-a exprimat Nicolae Stanciu, după marea victorie din China, într-o postare publicată pe rețelele sociale.