Performanța incredibilă a lui Ionuț Radu la Celta Vigo: ce premiu a primit

Ionuț Radu a fost integralist în victoria lui Celta Vigo în fața Sevillei, scor 1-0, în ultima rundă din La Liga.

Portarul român a avut din nou o prestație excelentă și a reușit să încheie meciul cu plasa porții neatinsă și și-a ajutat echipa să se califice în Europa League.

Înaintea partidei din ultima rundă de La Liga, Ionuț Radu a primit premiul pentru cel mai un fotbalist al stagiunii 2025/2026 de la Celta Vigo.

Celta Vigo a postat un mesaj pentru portarul român pe rețelele de socializare și a scris inclusiv în română: „Felicitări”.

„Andrei Radu a câștigat un premiu pentru cel mai bun jucător al echipei Celta în acest sezon. Multe felicitări, Andrei“, au scris galicienii pe rețelele sociale.