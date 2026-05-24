Performanța incredibilă a lui Ionuț Radu la Celta Vigo: ce premiu a primit

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ionuț Radu a fost recompensat pentru sezonul excelent în tricoul Celta Vigo.

Ionuț Radu a fost integralist în victoria lui Celta Vigo în fața Sevillei, scor 1-0, în ultima rundă din La Liga. 

Portarul român a avut din nou o prestație excelentă și a reușit să încheie meciul cu plasa porții neatinsă și și-a ajutat echipa să se califice în Europa League.

Celta Vigo i-a acordat lui Ionuț Radu premiul pentru cel mai bun jucător al sezonul

Înaintea partidei din ultima rundă de La Liga, Ionuț Radu a primit premiul pentru cel mai un fotbalist al stagiunii 2025/2026 de la Celta Vigo.

Celta Vigo a postat un mesaj pentru portarul român pe rețelele de socializare și a scris inclusiv în română: „Felicitări”.

„Andrei Radu a câștigat un premiu pentru cel mai bun jucător al echipei Celta în acest sezon. Multe felicitări, Andrei“, au scris galicienii pe rețelele sociale.

Ionuț Radu, sezonul carierei la Celta Vigo

Pentru evoluția sa, portalul SofaScore i-a acordat nota 7,6. Ionuț Radu a încheiat în La Liga cel mai bun sezon al carierei: integralist în toate cele 38 de meciuri, în care a menținut poarta intactă în 10 rânduri! 

Portarul naționalei României a mai strâns, de asemenea, 12 apariții în Europa League, fără să încaseze gol în două rânduri.

8 milioane de euro este cota portarului român, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

