Cu Ionuț Radu integralist, Celta Vigo a învins-o, pe teren propriu, pe Sevilla în ultima etapă din campionatul Spaniei și și-a asigurat de pe locul șase (54 de puncte) prezența în faza principală a Europa League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Moriba în minutul 51.

Ionuț Radu, sezonul carierei la Celta Vigo

Pentru evoluția sa, portalul SofaScore i-a acordat nota 7,6. Ionuț Radu a încheiat în La Liga cel mai bun sezon al carierei: integralist în toate cele 38 de meciuri, în care a menținut poarta intactă în 10 rânduri!

Portarul naționalei României a mai strâns, de asemenea, 12 apariții în Europa League, fără să încaseze gol în două rânduri. Ionuț Radu a primit premiul pentru cel mai bun jucător al sezonului pentru echipa sa.

Andrei Rațiu, a intrat pe final în Alaves - Vallecano 1-1

Tot în etapa a 38-a, Andrei Rațiu a intrat în minutul 89 al meciului Alaves - Vallecano 1-2 (Martinez 13' / Camello 73', Nteka 90') și a primit 6,8 pe SofaScore.

Rațiu nu a fost uitat pe bancă niciodată de antrenorul său în La Liga recent încheiată. În două meciuri a fost accidentat, iar într-unul suspendat pentru cumulul de cartonașe galbene.

Rayo Vallecano a încheiat campionatul pe locul opt, cu 50 de puncte, în afara cupelor europene. Echipa lui Rațiu se poate califica însă în faza principală din Europa League, dacă o învinge pe Crystal Palace în finala Conference League (27 mai, 22:00).

În total, Andrei Rațiu a adunat 35 de meciuri în sezonul 2025-2026 din La Liga, reușind să își treacă în cont și patru pase decisive.

Rațiu a jucat de 11 ori și în Conference League, unde a reușit să înscrie o dată. Fundașul dreapta și-a adăugat în palmares și două prezențe în Cupa Regelui, și una în preliminariile Conference League.