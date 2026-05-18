Ionuț Radu, din nou colosal pentru Celta Vigo! Spaniolii uimiți după ultimul meci al românului

Ionuț Radu, din nou colosal pentru Celta Vigo! Spaniolii uimiți după ultimul meci al românului Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ionuț Radu a avut încă o prestație excelentă în tricoul lui Celta Vigo.

TAGS:
la ligaIonut RaduCelta VigoSpania
Din articol

Celta Vigo a remizat pe terenul lui Athletic Bilbao, scor 1-1, într-un meci din runda a 37-a din La Liga.

Echipa lui Ionuț Radu și-a asigurat locul în cupele europene și are șase mari să evolueze chiar în Europa League în stagiunea viitoare.

Ionuț Radu, prestație excelentă în poarta lui Celta Vigo

  • Ionut radu 10
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a primit doar un gol pe „San Mames” și a reușit să plece neînvinsă.

Spaniolii de la El Desmarque au pus accent pe spiritul de luptător al fotbalistului român, care, deși a simțit un disconfort pe durata meciului cu Athletic Bilbao, a continuat să joace.

„A simțit o înțepătură la piciorul drept în timp ce plonja ca să respingă o lovitură de cap a lui Unai Gómez. A trebuit să se se bandajeze pentru a continua și apoi a gestionat eficient tot ce i-a ieșit în cale.

A primit un cartonaș galben devreme, pentru pierdere de timp. A fost din nou crucial în repriza secundă, cu mai multe parade excelente”, au notat spaniolii.

Ionuț Radu a venit în vara anului trecut la Celta Vigo, unde s-a impus rapid, adunând 49 de meciuri în poarta echipei spaniole.

Portarul de 28 de ani este cotat la 8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Meci de coșmar pentru Ionuț Radu în La Liga! Ce notă a primit după o seară cu cinci goluri
Meci de coșmar pentru Ionuț Radu în La Liga! Ce notă a primit după o seară cu cinci goluri
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
ULTIMELE STIRI
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
VOYO și PRO TV aduc în România formatul fenomen Burlacii: Foc în Paradis - reality show-ul unde iubirea, tentația și drama rescriu regulile jocului
VOYO și PRO TV aduc în România formatul fenomen Burlacii: Foc în Paradis - reality show-ul unde iubirea, tentația și drama rescriu regulile jocului
Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 20:30! Foștii campioni vor trimite rezervele pe teren
Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 20:30! Foștii campioni vor trimite rezervele pe teren
Play-out-ul Superligii fierbe! Ultimul meci al lui FCSB. Farul, Petrolul, Hermannstadt și Slobozia au emoții mari
Play-out-ul Superligii fierbe! Ultimul meci al lui FCSB. Farul, Petrolul, Hermannstadt și Slobozia au emoții mari
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului



Recomandarile redactiei
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia
Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia
E gata! Fabrizio Romano anunță: Jose Mourinho la Real Madrid
E gata! Fabrizio Romano anunță: Jose Mourinho la Real Madrid
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Alte subiecte de interes
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!