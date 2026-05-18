Ionuț Radu, din nou colosal pentru Celta Vigo! Spaniolii uimiți după ultimul meci al românului

Echipa lui Ionuț Radu și-a asigurat locul în cupele europene și are șase mari să evolueze chiar în Europa League în stagiunea viitoare.

Celta Vigo a remizat pe terenul lui Athletic Bilbao, scor 1-1, într-un meci din runda a 37-a din La Liga.

Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a primit doar un gol pe „San Mames” și a reușit să plece neînvinsă.

Spaniolii de la El Desmarque au pus accent pe spiritul de luptător al fotbalistului român, care, deși a simțit un disconfort pe durata meciului cu Athletic Bilbao, a continuat să joace.

„A simțit o înțepătură la piciorul drept în timp ce plonja ca să respingă o lovitură de cap a lui Unai Gómez. A trebuit să se se bandajeze pentru a continua și apoi a gestionat eficient tot ce i-a ieșit în cale.

A primit un cartonaș galben devreme, pentru pierdere de timp. A fost din nou crucial în repriza secundă, cu mai multe parade excelente”, au notat spaniolii.

Ionuț Radu a venit în vara anului trecut la Celta Vigo, unde s-a impus rapid, adunând 49 de meciuri în poarta echipei spaniole.

Portarul de 28 de ani este cotat la 8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.