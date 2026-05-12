Andrei Radu, pe primul loc în Spania! Ce trofeu se pândește românul: „Și-a mărit avansul!”

Portarul de 28 de ani are șanse mari să fie desemnat fotbalistul stagiunii la echipa de club. Potrivit portalului MoiCeleste, Radu și-a extins avantajul în clasamentul general, un top bazat exclusiv pe notele acordate de suporteri la finalul fiecărei partide.
„Andrei Radu a făcut încă un pas spre ceva ce este deja inevitabil. Românul va fi cel mai bun jucător al sezonului și și-a consolidat poziția după ce a fost desemnat de cititorii noștri MVP în victoria cu Atletico de Madrid de duminica trecută, pe Metropolitano”, a transmis sursa citată.
Avans important în fruntea clasamentului
Cu trei etape înainte de final, goalkeeperul român are o diferență de aproape 20 de puncte față de ocupantul locului secund, atacantul Borja Iglesias, care a avut la rândul său o evoluții apreciate. Pe poziția a treia a urcat Sergio Carreira, care s-a distanțat de Starfelt, în timp ce Iago Aspas a intrat în top 5.
Clasamentul MoiCeleste stabilește cel mai bun jucător al sezonului în funcție de voturile fanilor. Jucătorii adună puncte dacă nota lor depășește pragul de 5 și pierd puncte dacă evaluarea lor scade sub această valoare. Suma finală a acestor punctaje decide câștigătorul la sfârșitul fiecărei ediții de campionat.