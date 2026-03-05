Echipa spaniolă se confruntă cu un dezechilibru financiar, având cheltuieli prognozate de 107 milioane de euro la venituri recurente de doar 73 de milioane. Astfel, Celta este obligată să cedeze jucători până la 30 iunie pentru a-și regla conturile și a începe un nou ciclu financiar la 1 iulie. Printre cei mai atractivi fotbaliști din lot se numără Ionuț Radu.

Venit după o perioadă de incertitudine din Serie A, de la Inter Milano, goalkeeper-ul a risipit rapid orice îndoială și a devenit poate cel mai important jucător al sezonului pentru Celta. Evoluțiile sale solide i-au dublat cota de piață de la 2,5 la 5 milioane de euro, sumă care probabil va crește la următoarea actualizare. Românul va împlini 29 de ani în luna mai, o vârstă considerată ideală pentru un portar, notează Onefootball.

Ofertă cu două cifre pentru un transfer

Deși Radu este esențial pentru echipă și are contract valabil până la 30 iunie 2029, situația economică a clubului dictează o posibilă despărțire. Jurnalistul Oscar Mendez a scris în publicația Nos Diario despre strategia conducerii iberice.

„Celta îi pune eticheta de netransferabil românului, dar cu un asterisc clar. Este netransferabil, cu excepția cazului în care ajunge o ofertă bună. Cu alte cuvinte, nu va fi vândut pentru 5 milioane de euro, dar nu ar fi exclus ca, de la două cifre în sus, indiferent de motiv, să îi cadă eticheta de netransferabil. Dinspre club vin informații că nu doresc să rețină pe nimeni împotriva voinței sale”, a notat sursa citată.

Găsirea unui înlocuitor cu același randament nu este o misiune ușoară, mai ales că academia clubului nu oferă o soluție pe termen scurt sau mediu. Rămâne de văzut dacă formația va primi o propunere de peste 10 milioane de euro, sumă la care spaniolii ar fi dispuși să renunțe la internaționalul român.