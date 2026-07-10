Olăroiu, contract „beton“: arabii au aflat ce a primit în Emirate pe lângă un salariu incredibil

Pe lângă faptul că a revenit la „prima dragoste“ și anume munca de antrenor la o echipă de club, Oli a primit și un salariu fabulos: 500,000 de dolari. Pe lună! Sport.ro a dezvăluit, luna trecută, că venitul stagional al tehnicianului român, cu bonusurile incluse, va depăși suma de 6 milioane de dolari . Așadar, Cosmin Olăroiu își păstrează statutul de cel mai bine plătit om din sportul românesc, inclusiv după ce a lăsat naționala Emiratelor pentru Al-Jazira.

După un 2026, în care s-a odihnit în prima parte a anului, neavând niciun meci oficial cu naționala Emiratelor, Cosmin Olăroiu a semnat contractul cu Al-Jazira cu mare entuziasm.

„Cosmin va avea ultimul cuvânt în privința tuturor deciziilor“

După o vacanță de câteva săptămâni în țară, Oli s-a întors în Emiratele Arabe Unite, spre finalul lunii iunie. Aici, el și-a cunoscut deja elevii de la Al-Jazira și a și condus primele ședințe de pregătire.

Analizând numirea românului, la formația din Abu-Dhabi, jurnalistul Salem Al-Mazrooei a dezvăluit că, pe lângă un salariu uriaș, Olăroiu a primit asigurări că toate deciziile majore din cadrul clubului vor fi luate cu aprobarea sa. Asta deoarece, șefii speră ca, prin venirea lui Oli, Al-Jazira să câștige primul titlu după o așteptare de șase ani. Ultima dată, gruparea din Abu-Dhabi a triumfat pe plan intern la finalul sezonului 2020-2021. În acel moment, pe bancă s-a aflat olandezul Marcel Keizer (57 de ani). De atunci, Al-Jazira a schimbat șapte antrenori – printre ei s-a aflat și Mirel Rădoi -, dar n-a mai cunoscut gloria în întrecerea internă.

„Cosmin și managementul unei echipe cu pretenții“, e titlul articolului semnat de Salem Al-Mazrooei. Aici, jurnalistul arab s-a referit la capitolul început, la Al-Jazira, odată cu numirea tehnicianului român.

"Cosmin a insistat că nu deține o baghetă magică"

„Cosmin e mai mult decât un simplu antrenor. El e mereu atent la detalii. Iar acum, la Al-Jazira, a semnat un contract care îl face, de fapt, managerul clubului, așa cum se întâmplă în marile campionate ale lumii, precum Premier League. Conducerea i-a dat asigurări că va avea ultimul cuvânt, în acest sezon, în privința tuturor deciziilor majore. Chiar și așa, cei de la Al-Jazira sunt conștienți că succesul din noua campanie depinde, în mare măsură, de ce se va întâmpla, în perioada următoare, prin transferurile realizate. Chiar Cosmin le-a transmis șefilor săi că va avea succes sau nu, în funcție de jucătorii care îi vor fi puși la dispoziție. În cadrul discuțiilor din spatele ușilor închise, Cosmin a insistat că nu deține o baghetă magică și că, la fel ca orice antrenor, depinde de calitatea lotului“, a dezvăluit jurnalistul arab.

La ultima ediție de campionat, Al-Jazira s-a clasat pe locul 4 din 14 în Emirate, ceea ce înseamnă că, în viitoarea campanie, va evolua în Champions League 2. Această competiție a fost câștigată de Olăroiu cu Sharjah (Emirate), în mai 2025. Apoi, românul a preluat naționala Emiratelor, însă a ratat calificarea la Mondialul din 2026.