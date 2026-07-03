FCSB a plecat din România vineri (26 iunie). A mai rămas o săptămână de cantonament pentru formația dirijată de Marius Baciu, care se află într-un stagiu de pregătire în Olanda, la Venray, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de startul noului sezon.

FCSB, amical de lux! Roș-albaștrii își întâlnesc fostul antrenor

După amicalul cu noua echipă a lui Darius Olaru, Royale Union SG, FCSB a anunțat pe rețelele social media faptul că avea un meci de verificare și cu noua echipă a lui Cosmin Olăroiu, fostul antrenor al roș-albaștrilor, Al Jazira.

Meciul dintre FCSB și Al Jazira va avea loc la baza din Venray miercuri, 8 iulie, de la 18:00 ora României

”Roș-albaștrii vor disputa miercuri, 8 iulie, cea de-a doua partidă amicală din această vară, împotriva celor de la Al Jazira Club.

Jocul împotriva echipei pregătite de Cosmin Olăroiu se va disputa începând cu ora locală 17:00 (18:00 ora României), la baza unde echipa noastră se pregătește în Țările de Jos.

Meciul se va juca fără spectatori!”, a scris FCSB.

Victor Pițurcă a văzut transferul plănuit de Gigi Becali și a reacționat: ”E de rău!”

Gigi Becali speră să rezolve două transferuri spectaculoase în următoarele zile. Finanțatorul de la FCSB speră să îl poată transfera pe Denis Drăguș, atacantul legitimat la Trabzonspor, dar și pe Florinel Coman de la Al Gharafa.

Victor Pițurcă a comentat un eventual transfer al lui Denis Drăguș la FCSB. Fostul selecționer al României crede că mutarea ar fi una foarte bună pentru gruparea patronată de Gigi Becali, chiar dacă există și posibilitatea ca atacantul să nu confirme, având în vedere că în ultimul sezon nu a jucat foarte mult.

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