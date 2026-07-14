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Olăroiu, ce transfer! A luat starul de la Beșiktaș și i-a oferit un salariu fabulos

Cosmin Olăroiu are doar trei săptămâni de când a fost prezentat, la Al-Jazira, însă deja s-a apucat să întărească lotul.

Încă de când și-a dat acordul de a prelua formația din Abu-Dhabi, românul le-a transmis arabilor că, pentru a avea șanse reale de a îndeplini obiectivele în noul sezon, are nevoie de jucători. Iar conducătorii lui Al-Jazira i-au promis lui Oli că toate mutările din această vară se vor face cu aprobarea sa. Olăroiu tocmai a finalizat a treia mutare din ultimele săptămâni, după Ruben Amaral (Al-Wahda) și Milson (Steaua Roșie Belgrad).

Portarul lui Beșiktaș a semnat contractul vieții în Emirate

Potrivit presei arabe, Al-Jazira a bătut palma cu portarul celor de la Beșiktaș Istanbul, Ersin Destanoğlu (25 de ani). Goalkeeperul de 1,95 m, un produs al clubului turc, a ajuns în Emirate, liber de contract. Drept urmare, Destanoğlu a prins cel mai bănos contract din cariera sa de până acum: 2 milioane de dolari pe sezon!

În stagiunea precedentă, portarul turc a fost numărul 1, la Beșitkaș: 32 de meciuri, 10 partide fără gol primit și 34 de goluri încasate în total, în toate competițiile.

Revenind la Olăroiu, acesta va avea misiunea de a aduce titlul pentru Al-Jazira după o așteptare de șase ani. Una dintre cele mai puternice grupări din Emirate, Al-Jazira a fost campioană ultima dată la capătul sezonului 2020-2021. De atunci, formația din Abu-Dhabi a schimbat șapte antrenori, printre care și Mirel Rădoi (a fost pe bancă în 2024), dar nu s-a mai apropiat de locul 1.

Cosmin Olăroiu, supranumit „vânătorul de trofee“, e cel mai titrat tehnician din istoria fotbalului din Emirate. Ajuns aici, în 2011, Oli a cucerit până acum 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli (n.r. – fosta Al-Ahli Dubai) și Sharjah.