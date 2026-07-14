Campionul României cu Universitatea Craiova a semnat cu echipa lui Mirel Rădoi!

Campionul României cu Universitatea Craiova a semnat cu echipa lui Mirel Rădoi! Stranieri
SPORT.RO
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Gaziantep, echipa lui Mirel Rădoi, ar urma să aibă un nou fotbalist român în lot din noul sezon.

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Universitatea CraiovaFlorin StefanGaziantepMirel Radoi
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Florin Ștefan (30 de ani), fundașul stânga care a plecat de la Universitatea Craiova în această vară, a semnat un contract cu Gaziantep, anunță marți jurnalistul turc Ali Budak.

Florin Ștefan ar fi semnat cu Gaziantep

Ștefan ar urma să meargă cu Gaziantep în cantonamentul din Belgrad, programat pentru perioada 18 iulie - 4 august.

Mirel Rădoi a lucrat cu Florin Ștefan atât la Universitatea Craiova, în sezonul trecut, cât și la naționala U21 și naționala participantă la Jocurile Olimpice din 2021.

Florin Ștefan va deveni al treilea fotbalist român din lotul lui Gaziantep, după Alexandru Maxim și Deian Sorescu. Denis Drăguș, care a evoluat în a doua jumătate a sezonului trecut la formația turcă, și-a încheiat împrumutul și s-a întors la Trabzonspor.

Fostul jucător al Universității Craiova este față în față cu prima experiență din carieră în străinătate. Până acum a mai jucat la Slatina, Academica Clinceni, Juventus București, Sepsi, CFR Cluj și Rapid.

Noul sezon din campionatul Turciei va debuta pentru Gaziantep pe 16 august, când va primi vizita celor de la Alanyaspor, la care evoluează Ianis Hagi.

Sosit la Craiova după retrogradarea cu Sepsi, Florin Ștefan și-a trecut în palmares eventul cu formația olteană. Concurent pe post cu căpitanul Nicușor Bancu, fundașul stânga nu a reușit să fie un titular constant.

Florin Ștefan, dezamăgit după ce Universitatea Craiova a renunțat la el

Contractul lui Florin Ștefan a ajuns la final în această vară, iar Universitatea Craiova a decis să nu îi propună o prelungire. Fostul internațional U21 al României s-a declarat dezamăgit de hotărârea conducerii, cu care inițial ar fi ajuns la un acord pentru o nouă înțelegere.

"Eram în discuții pentru prelungire și am așteptat perioada asta după 31 mai când mi s-a terminat contractul. Am discutat ce îmi doresc eu și ce pot să ofere ei și cumva ne-am apropiat de o sumă și părea că am ajuns la un numitor comun. Au zis că revenim cu un telefon zilele astea să prelungim. Când a revenit Mario Felguieras mi-a spus că nu mai vor să continuăm împreună și nu mai e valabilă oferta. Era o diferență foarte mică și am rămas cu un gust amar pentru cum au decurs lucrurile. M-a surprins pentru că eu mă așteptam să plec cu echipa în cantonament și discuțiile erau pozitive.

Puteau să îmi zică, atât putem să îți oferim maxim. Eu am mai lăsat din suma inițială pentru că eu am renunțat la o grămadă de bani de la Sepsi când am venit aici, inclusiv bonusul de la semnătură. Am zis că îi voi recupera la prelungirea contractului și așa a fost discuția când am venit la Craiova. Apoi am mai scăzut din ce voiam, cum e la o negociere. Am discutat trei săptămâni și apoi îmi spuneți că nu mai vreți? Cred că am fost o opțiune de rezervă și m-au ținut cald. Probabil au găsit alt jucător. Mai sunt și alte echipe pe care le-am pus în așteptare, plus că e aiurea că naște soția mea într-o lună și eu m-am simțit aiurea pentru ce am construit aici.

Aveam o clauză automată dacă jucam minim 20 de meciuri în toate competițiile și am avut 19. Culmea, chiar m-am gândit că poate nu m-au băgat din motivul ăsta", a spus Florin Ștefan, pentru Fanatik.

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