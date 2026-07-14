FOTO Cât a costat ratonul împăiat cu care a coborât Erling Haaland din avion la Oslo

Cât a costat ratonul împăiat cu care a coborât Erling Haaland din avion la Oslo Fotbal extern
SPORT.RO
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Erling Haaland a fost regele internetului pe durata Campionatului Mondial din 2026.

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Erling HaalandRatonhaalandNorvegiaCM 2026
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Norvegia a ajuns până în sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Nordicii au fost înfrânți de Anglia la Miami, pe ”Hard Rock Stadium”, scor 1-2, în ultimul lor meci de la CM 2026.

Partida s-a dus până în 120 de minute și a fost decisă de golul lui Jude Bellingham din minutul 93. În timpul regulamentar, Andreas Schjelderup (minutul 36) și Jude Bellingham (minutul 45+2) au fost marcatorii

Cât a costat ratonul împăiat cu care a coborât Erling Haaland din avion la Oslo

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Foto: Imago Images

Plecat din America alături de naționala Norvegiei, Erling Haaland și-a făcut apariția pe aeroport, în Oslo, alături de un raton împăiat, pe care a dat 750 de dolari (~650 de euro), scrie GOAL.com.

Starul lui Manchester City a cumpărat ratonul împăiat dintr-un loc celebru din Dallas: ”Magazinul vestic Wild Bill” (n.r. Wild Bill’s Western Store).

Norvegia, la CM 2026

Nordicii au făcut parte din Grupa I la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Irak, Senegal și Franța. Irak (4-1) și Senegal (3-2) au fost înfrânte de norvegieni, în timp ce Franța a învins naționala lui Haaland cu 4-1.

În ”16”-imi, scandinavii au înfruntat Coasta de Fildeș la Arlington, în Texas. Meciul s-a terminat 2-1. În optimi, Norvegia a eliminat-o pe Brazilia, după 2-1, iar în sferturi, Anglia s-a impus în fața nordicilor cu 2-1.

Lotul Norvegiei la CM 2026

PORTARI: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (Watford)

FUNDAȘI: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Leo Ostigard (Genoa), David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Bjorkan (Bodo/Glimt), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Torbjorn Lysaker Heggem (Bologna), Sondre Klingen Langas (Derby County), Henrik Saelebakke Falchener (Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

MIJLOCAȘI: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Eromonsele Nordby Nusa (RB Leipzig), Andreas Raedergard Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

ATACANȚI: Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)

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