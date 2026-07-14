Conor McGregor vrea să revină în cușcă, după ce s-a făcut de râs la ultimul meci

Accidentat la genunchiul drept în primele secunde ale luptei sale împotriva lui Max Holloway, Conor McGregor (37 de ani) va fi supus unei intervenţii chirurgicale. Starul irlandez şi-a anunţat intenţia de a reveni în octogon şi de a lupta în ultimul meci al contractului său UFC.

După o revenire dezamăgitoare şi o accidentare suferită la începutul luptei sale împotriva lui Max Holloway la UFC 329 din Las Vegas, weekendul trecut, irlandezul a anunţat deja că nu se va retrage. Cu toate acestea, va fi supus unei operaţii la genunchiul drept şi va lipsi de pe teren pentru o perioadă încă nedeterminată.

Într-o postare destul de spirituală, Conor McGregor a împărtăşit câteva cuvinte despre viitorul său: ”Orice este posibil pentru mine, pentru că sunt un credincios! Operaţie. Reabilitare. Înapoi la antrenamentul de arte marţiale. Revenire. Ultima luptă din contractul meu. Te rog, Doamne!”.

Fostul campion UFC la două divizii, care va împlini 38 de ani marţi, 14 iulie, intenţionează în mod clar să ofere lumii MMA cel puţin o ultimă luptă, scrie news.ro.