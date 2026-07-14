Conor McGregor vrea să revină în cușcă, după ce s-a făcut de râs la ultimul meci

Conor McGregor vrea să revină în cușcă, după ce s-a făcut de râs la ultimul meci Sporturi
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Conor McGregor a intrat în cușcă cu Max Holloway și a cedat după un minut.

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Conor McGregor vrea să revină în cușcă, după ce s-a făcut de râs la ultimul meci

Accidentat la genunchiul drept în primele secunde ale luptei sale împotriva lui Max Holloway, Conor McGregor (37 de ani) va fi supus unei intervenţii chirurgicale. Starul irlandez şi-a anunţat intenţia de a reveni în octogon şi de a lupta în ultimul meci al contractului său UFC.

După o revenire dezamăgitoare şi o accidentare suferită la începutul luptei sale împotriva lui Max Holloway la UFC 329 din Las Vegas, weekendul trecut, irlandezul a anunţat deja că nu se va retrage. Cu toate acestea, va fi supus unei operaţii la genunchiul drept şi va lipsi de pe teren pentru o perioadă încă nedeterminată.

Într-o postare destul de spirituală, Conor McGregor a împărtăşit câteva cuvinte despre viitorul său: ”Orice este posibil pentru mine, pentru că sunt un credincios! Operaţie. Reabilitare. Înapoi la antrenamentul de arte marţiale. Revenire. Ultima luptă din contractul meu. Te rog, Doamne!”.

Fostul campion UFC la două divizii, care va împlini 38 de ani marţi, 14 iulie, intenţionează în mod clar să ofere lumii MMA cel puţin o ultimă luptă, scrie news.ro.

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Mcgregor accidentare
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John Kavanagh, antrenorul lui McGregor, a reacționat după accidentare irlandezului

John Kavanagh, antrenorul lui Conor McGregor, care i-a fost alături luptătorului irlandez încă de la începuturile carierei, a avut și el o reacție după accidentarea suferită de starul UFC încă din startul meciului cu Max Holloway.

Kavanagh a mărturisit că este devastat de accidentarea lui McGregor și că, în ciuda a ceea ce se vehiculează, McGregor nu a fost accidentat înaintea meciului și nimic nu anunța ce avea să se întâmple în debutul luptei.

Sunt devastat. Acea lovitură din săritură de deschidere a fost repetată zilnic luni la rând, de mai multe ori la fiecare încălzire. Nu au fost niciodată probleme. Genunchiul i-a cedat chiar la prima lovitură. Nu se putea mai rău de atât”, a spus John Kavanagh într-o postare pe Facebook.

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