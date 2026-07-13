Clubul de pe Santiago Bernabeu i-a prezentat deja pe Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate și Marc Cucurella.

Xabi Alonso îl vrea pe Enzo Fernandez la Chelsea

Se pare însă că spaniolii nu vor să se oprească aici. Jose Mourinho ar mai fi cerut un nume mare la echipă. Este vorba despre mijlocașul celor de la Chelsea, argentinianul Enzo Fernandez.

La rândul său, Fernandez a declarat la finalul sezonului trecut că s-ar bucura dacă ar ajunge la Real Madrid.

Chelsea a fost preluată în această vară de Xabi Alonso, fostul antrenor al madrilenilor. Tehnicianul a luat parte luni la o conferință de presă, iar una dintre întrebările primite a fost despre un eventual transfer al lui Enzo Fernandez la Real Madrid.

Xabi Alonso a anunțat că a discutat cu fotbalistul, însă nu a dorit să dezvăluie care a fost subiectul principal. Totuși, tehnicianul a lăsat să se înțeleagă faptul că se va baza pe argentinian în noul sezon.

”Am vorbit cu Enzo Fernandez, dar ce am discutat rămâne privat. (n.r. Vreți să îl păstrați în lot?) Da, da”, a spus Xabi Alonso.