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FIBA Europe a anunţat în urmă cu o săptămână lista echipelor acceptate în Europe Cup, iar între acestea se află şi Dinamo Bucureşti, care va intra în turul de calificare.

Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea ar putea ajunge în grupe, dacă este eliminată din preliminariile Ligii Campionilor.

”✅ Grație rezultatelor din sezonul anterior, Dinamo este prezentă în calificările pentru faza grupelor a FIBA Europe Cup.

Oponentul alb-roșiilor pentru manșa dublă ce asigură calificarea va fi determinat Joi, 16 Iulie în cadrul tragerii la sorți ce va avea loc la Munchen în Germania.

Meciurile vor avea apoi loc în 23, respectiv 30 septembrie 2026”, a precizat astăzi pagina oficială CS Dinamo Baschet.

Numeroase prelungiri de contract în această vară la Dinamo

În ultimul sezon din Liga Națională de Baschet Masculin, Dinamo a ajuns până în semifinalele play-off-ului și a încheiat pe locul 4.

Pentru viitorul sezon, gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat prelungirea contractelor cu mai mulți jucători de bază: internaționalii români Ștefan Grasu, Nandor Kuti și Radu Vîrnă, Robin Mandisodza și americanii Derrick Marks (”unul din doar doi alb-roșii prezenți în toate cele 40 de partide ale stagiunii precedente, cu medii de 11.4 puncte, 3.7 recuperări și 2.6 pase decisive”) și Jonathan Stark.

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