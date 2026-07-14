PROGRAM Dinamo, dublă de foc pentru calificarea în grupele Europe Cup!

Dinamo, dublă de foc pentru calificarea în grupele Europe Cup! Baschet
SPORT.RO
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După un sezon intern bun, echipa din Ștefan cel Mare pornește la drum în competiția continentală.

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FIBA Europe a anunţat în urmă cu o săptămână lista echipelor acceptate în Europe Cup, iar între acestea se află şi Dinamo Bucureşti, care va intra în turul de calificare. 

Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea ar putea ajunge în grupe, dacă este eliminată din preliminariile Ligii Campionilor.

”✅ Grație rezultatelor din sezonul anterior, Dinamo este prezentă în calificările pentru faza grupelor a FIBA Europe Cup.

Oponentul alb-roșiilor pentru manșa dublă ce asigură calificarea va fi determinat Joi, 16 Iulie în cadrul tragerii la sorți ce va avea loc la Munchen în Germania. 

Meciurile vor avea apoi loc în 23, respectiv 30 septembrie 2026”, a precizat astăzi pagina oficială CS Dinamo Baschet.

Numeroase prelungiri de contract în această vară la Dinamo

În ultimul sezon din Liga Națională de Baschet Masculin, Dinamo a ajuns până în semifinalele play-off-ului și a încheiat pe locul 4.

Pentru viitorul sezon, gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat prelungirea contractelor cu mai mulți jucători de bază: internaționalii români Ștefan Grasu, Nandor Kuti și Radu Vîrnă, Robin Mandisodza și americanii Derrick Marks (”unul din doar doi alb-roșii prezenți în toate cele 40 de partide ale stagiunii precedente, cu medii de 11.4 puncte, 3.7 recuperări și 2.6 pase decisive”) și Jonathan Stark.

VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

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România va găzdui în această vară TREI Campionate Europene! Tulcea, Oradea și Pitești sunt gazdele turneelor finale

Federația Română de Baschet a anunțat că nu mai puțin de trei turnee finale de Campionate Europene vor fi găzduite de țara noastră în această vară, inclusiv la Tulcea, unde numai ce s-au terminat lucrările la noua Sala Polivalentă:

”🏀 Trei Campionate Europene de baschet juvenil vor avea loc în România! 🇷🇴

România va fi, în perioada 31 iulie – 22 august 2026, gazda a trei competiții FIBA Youth EuroBasket, o premieră pentru baschetul românesc.

📍 Oradea

🏆 FIBA U16 EuroBasket ( 7 - 15 august )

📍 Pitești

🏆 FIBA U16 Women's EuroBasket ( 14 - 22 august)

📍 Tulcea

🏆 FIBA U18 Women's EuroBasket, Division B ( 31 iulie - 9 august )

Acordarea acestor competiții confirmă încrederea FIBA în capacitatea Federației Române de Baschet și a orașelor partenere de a organiza evenimente internaționale la cele mai înalte standarde.

În vara anului 2026, România va deveni punctul de întâlnire al celor mai valoroase generații de tineri baschetbaliști și baschetbaliste din Europa.

Ne revedem la EuroBasket! 🏀”.

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