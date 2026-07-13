Gigi Becali a anunțat luni seară faptul că în proporție de 90% Denis Drăguș va semna cu FCSB.

Transferuri peste transferuri la FCSB! Gigi Becali: ”A semnat un român! Mai vin doi atacanți”

Atacantul este pe cale să își rezilieze contractul cu Trabzonspor și s-a decis să accepte oferta de la FCSB.

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat însă și alte mutări. Chiar în ziua în care l-a prezentat oficial pe Eddy Gnahore, Becali a dezvăluit că un fotbalist român a semnat cu FCSB. Este vorba despre un fundaș lateral, care să îi fie rezervă lui Ricardo Pădurariu.

De altfel, patronul de la FCSB a anunțat că alți doi atacanți vor ajunge la echipă zilele următoare.

”Azi cred că a mai semnat unul. Zilele următoare vor mai veni doi jucători valoroși. Amândoi sunt atacanți. Nu mă mai interesează pe mine fundași centrali, și-au revenit panterele, îl am și pe Popescu, îl am și pe Lixandru, care poate juca acolo, îl am și pe Dăncuș, care e bun, nu mă mai interesează fundașii centrali. Doar atacanți mă interesează.

Ăsta care a venit azi e un fundaș stânga care joacă și pe partea dreaptă. E under, e bun, poate să îl înlocuiască pe Pădurariu. E român. Asta e treaba. Radunovic o să joace în Europa. Dacă se accidentează Pădurariu, trebuie să ai doi under pe post. Mai vin și doi atacanți, vine și Drăguș. Noi avem valoare la ora asta, dar lotul e subțire”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

În privința fundașului de care vorbea Gigi Becali, Mihai Stoica a anunțat că este vorba despre Luca Stancu, de la Hermannstadt.

"La momentul actual suntem aproape să semnăm un jucător sub 21, Luca Stancu de la Sibiu, care poate să fie un back-up în partea stângă pentru Pădurariu. Poate să joace şi stânga şi dreapta. Gigi Becali a vorbit cu domnul Rotar şi cred că va veni la noi." , a declarat oficialul roș-albaștrilor la Prima Sport.

300.000 de euro este cota de piață a lui Luca Stancu, potrivit Transfermarkt.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș

Gigi Becali a anunțat că Marius Șumudică l-a informat că Denis Drăguș vrea să semneze cu FCSB și mai are doar niște detalii de pus la punct cu Trabzonspor pentru rezilierea înțelegerii.

”Situația stă în felul următor. Șumi mi-a zis că el o să vină, mai așteaptă niște lucruri de la Trabzonspor. Mi-a zis că ia legătura cu impresarul. A zis că 90% vine la FCSB. Mai are două-trei lucruri de rezolvat cu ăia că nu vrea să lase banii. Șumi zice că se va rezolva”, a mai spus Becali.