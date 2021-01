Olaroiu ameninta ca pleaca de la Jiangsu! "Respect contractul daca si ei ne respecta!" A iesit CAMPION in China, dar a rabufnit la adresa conducerii: "Nu mai putem accepta umilintele"

Cosmin Olaroiu (51 de ani) este nemultumit de atitudinea conducerii de la Jiangsu Suning.

Cosmin Olaroiu a cucerit titlul in China cu Jiangsu Suning si a fost la un pas sa reuseasca eventul, insa a pierdut finala Cupei.

Antrenorul roman mai are contract in China pana in decembrie 2021, dar este sceptic cu privire la viitorul sau pe banca echipei.

"Eu mai am un an de contract, sunt dispus sa il respect, in conditiile in care si ei ne respecta pe noi, daca se va intampla cam ca pana acum, nu stiu ce sa zic, insa nu cred ca mai putem accepta umilintele prin care am trecut. La noi problemele au existat, exista si nu stiu cat vor mai continua, pentru ca va fi foarte greu in conditiile astea sa avem continuitate. Am pierdut deja un jucator foarte important pe Teixeira. Sunt dezamagit, foarte dezamagit", a spus Olaroiu, pentru Telekom Sport.

Cosmin Olaroiu: "Dupa ce am luat titlul mi-a zis secretara felicitari si atat! Dar au facut poze cu trofeul"

Olaroiu spune ca a titlul castigat in China a fost cel mai trist din cariera lui de antrenor si totodata cea mai grea experienta:

"Dupa ce am castigat titlu, in afara de cei care am participat la castigarea titltului, am primit un mesaj de la presedinte prin secretara lui in care mi-a zis felicitari si atat. In rest, nimeni. Dar au facut poze cu trofeul, s-au bucurat, mai mult ca noi pentru ca noi nu am facut pentru ca nu am mai avut posibilitatea asta. Nu a existat nicio sarbatoare, nicio festivitate nimic. A fost cel mai trist titlu pe care l-am castigat eu. Si cea mai grea experienta din viata mea ca antrenor pentru ca am fost pus in ipostaze dificile de oameni care ar fi trebuit sa ne sustina", a mai spus Olaroiu.