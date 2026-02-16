La finalul partidei, Marian Iancu s-a declarat convins că oltenii au prima șansă la titlu.

Omul de afaceri a transmis un mesaj sugestiv pe Facebook: „Rotaru maxima!! Merită!! Forță și calitate. CC = Craiova Campioana”.

Succesul din derby o menține pe Craiova pe primul loc, cu 53 de puncte, la patru lungimi peste Dinamo București și Rapid București, ambele cu câte 49.

Lupta pentru play-off rămâne extrem de strânsă. CFR Cluj este pe 7, cu 41 de puncte, la egalitate cu UTA Arad, în timp ce FCSB este abia pe locul 10, cu 40.

Etapa viitoare poate schimba din nou ierarhia. FCSB va juca împotriva Metaloglobus București, în timp ce liderul va evolua pe terenul celor de la Unirea Slobozia, luni, 23 februarie, de la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

﻿ Ce șanse are FCSB la play-off

În acest moment, FCSB nu mai depinde doar de propriile rezultate. Conform calculelor realizate de Football Meets Data, campioana are doar 29,9% șanse să termine în primele șase locuri.

În schimb, echipe precum Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt mai bine poziționate în lupta pentru play-off. Mai mult, chiar și FC Botoșani are șanse mai mari decât FCSB, potrivit aceleiași surse. DETALII AICI